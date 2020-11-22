Сьогодні багато хто говорить, що Майдан неможливий, люди не вийдуть. А хто тоді в 13 році думав, що почнеться такого масштабу революція??? Ніхто. Перший час взагалі мало народу виходило. Може я помиляюся, поправте, але розвиток ситуації є тільки в двох напрямках. Влада поступово, але впевнено руйнує країну, погодьтеся, що це так? Армію деморалізують, економіку фактично знищили, люди масово заражаються, лікарні переповнені, кругом хаос і бардак.

Тим часом, влада провокує народ на зіткнення усіма способами. У мене таке відчуття і воно мене не покидає.

Другий варіант, зіткнення таки відбувається, що є на руку і владі, щоб все звалити на народне повстання і так само вигідно окуппантам. Дестабілізація – те, що їм потрібно для подальшої окупації України. Два варіанти і обидва виграшні для проросійських сил.

Третій, залишити все як є, але це і є перший варіант з поетапним руйнуванням. Сумно і печально виходить. Чи могли ми в 14 році припустити, що в 2020 у нас буде така жахлива ситуація?? Після кривавого Майдану, після стількох років війни, втрат і болю...