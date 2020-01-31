"Влада прохолодно ставиться до ПЦУ!" З’ясувалося, чому Помпео зустрічається з Епіфанієм частіше, ніж із Зеленським

Предстоятель автокефальної Православної церкви України Епіфаній вдруге за останні чотири місяці зустрівся із державним секретарем США Майком Помпео.

Якщо 23 жовтня вони спілкувалися у Вашингтоні, то цього разу американець, під час свого візиту до України, 31 січня сам завітав до головного храму ПЦУ Михайлівського собору й мав особисту розмову зі священнослужителем. Про це другий написав на своїй сторінці у Facebook.

Водночас показовим є те, що навіть президент України Володимир Зеленський таких особистих зустрічей із держсекретарем США ще не мав. На цьому акцентує увагу ВВС, зауважуючи, що для США так важливо спілкуватися із предстоятелем автокефальної ПЦУ, аби вплив Росії в Україні був не такий сильний.

Зеленський, Помпео та Епіфаній

За даними видання, минулого жовтня предстоятель ПЦУ під час зустрічі з Помпео розповів йому про проблеми розвитку церкви, зокрема, про ганебну ситуацію зі свободою релігії і віросповідання на окупованих територіях Донбасу й анексованого Криму.

Тоді Епіфаній подякував американцям за двопартійну підтримку України, а Помпео заявив, що США будуть захищати право кожної людини на свободу віросповідання. Цього разу тема розмови була схожа.

"Приємно зустрітися знову з держсекретарем США Майклом Помпео вже в Україні. У нашому спілкуванні з ним закцентував увагу на становленні та розвитку ПЦУ, взаємодії з суспільством, державою та розширенні наших міжнародних зв’язків, а також особливо наголосив на питанні переслідування і систематичного обмеження прав духовенства і громад ПЦУ на територіях тимчасово окупованого Криму та Донбасу", – поділився враженнями від розмови з американцем 31 січня Епіфаній.

Крім цього, показово, що через його зустріч із Помпео у США не відбулася розмова держсекретаря з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополитом Іларіоном. Тоді це викликало певний скандал у церковних колах.

Помпео та Епіфаній на зустрічі в Михайлівському соборі Facebook/Митрополит Епіфаній

А ось на переконання Епіфанія, його зустрічі з Помпео свідчать, що Православну церкву України "визнають як суб'єкт".

"Російська православна церква та підпорядкована їй в Україні УПЦ МП не визнають ПЦУ. Нинішнє керівництво України порівняно прохолодно ставиться до неї, а голова СБУ публічно заявляв, що він є парафіянином саме УПЦ Московського патріархату", – вважають автори матеріалу.

Саме через це багато експертів, зокрема й російських, заявляють про сприяння незалежній від Росії українській церкві з боку Сполучених Штатів.

"Була, можливо, підтримка США та інших країн, які вболівають за те, щоб Україна була незалежною державою і не було такого сильного впливу з боку РФ", – зізнався митрополит Епіфаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 жовтня, в рамках першого візиту як предстоятеля Православної церкви України до Сполучених Штатів Америки Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з державним секретарем США Майком Помпео.

Помпео прибув із офіційним візитом до України в четвер, 30 січня. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і главою українського МЗС Вадимом Пристайко.

Помпео говорив, що має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України" і взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

На зустрічі із Зеленським держсекретар США обговорить боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

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