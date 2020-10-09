Влада приховує правду про завантаженість лікарень через COVID-19, – Стефанишина

Народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина заявила, що влада приховує правду про завантаженість ліжок в українських лікарнях через наближення місцевих виборів.

З такою заявою вона виступила ввечері в четвер, 8 жовтня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За її словами, офіційні дані уряду про те, що місць в лікарнях в розпал коронавірусу досить, є помилковими. Нардеп же наполягає, що місць немає, людей відправляють додому і не дають лікуватися в лікарнях.

"Влада мухлює з кількістю вільних ліжок в лікарнях, які призначені для хворих COVID-19. В областях є рознарядки не класти людей в лікарні. Тому що перед виборами влада не хоче, щоб люди бачили реальну картину пандемії в Україні", – заявила Стефанишина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що в Україні не було першої хвилі COVID-19.

Станом на 8 жовтня в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки COVID-19. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом по добовому приросту.