У Подільську Одеської області, де днями зафіксували спалах коронавірусу в лікарні, інфекція поширюється містом так стрімко, що влада взялася до ще більшого посилення карантинних заходів.

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Станом на 21 квітня там підтверджено 37 випадків захворювання на COVID-19, зокрема й у вісьмох медпрацівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Коронавірус поширюється містом дуже швидко. Через стрімке погіршення епідемічної ситуації вчора відбулося екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Було ухвалено рішення щодо закриття міської лікарні на карантин", – написав він.

У Подільську на Одещині стрімко зростає кількість заражених COVID-19

За словами чиновника, у всіх медпрацівників і пацієнтів відповідної медустанови було взято матеріал для тестування ПЛР-методом. У лікарні проводиться дезінфекція всіх приміщень. Водночас продовжується розслідування щодо встановлення контактного кола осіб.

Голова ОДА додав, що в місті посилюються карантинні заходи. Зокрема, на в'їздах до Подільська представники поліції Одеської області та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України пропускатимуть лише автомобілі місцевих мешканців і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено. Також гвардійці беруть під нагляд міську лікарню.

"Карантинні обмеження мають зупинити стрімке погіршення епідемічної ситуації та можливе розповсюдження спалаху на сусідні райони. Я закликаю всіх мешканців району та області бути відповідальними та суворо дотримуватися правил карантину. Бажаю всім здоров'я", – наголосив Куций.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Подільську Одеської області на двотижневий карантин закрили міську лікарню, оскільки у місті найбільша кількість хворих на коронавірус в регіоні серед медпрацівників.

Раніше волонтерка Катерина Ножовнікова, керівниця волонтерської групи "Корпорація монстрів" заявила, що у Подольську Одеської області не вистачає індивідуальних засобів захисту для медиків.

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