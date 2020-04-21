Головна Новини
21 квітня • оновлено в 20:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Влада Одещини посилила заходи боротьби в охопленому COVID-19 місті

Читати матеріал російською

У Подільську Одеської області, де днями зафіксували спалах коронавірусу в лікарні, інфекція поширюється містом так стрімко, що влада взялася до ще більшого посилення карантинних заходів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Станом на 21 квітня там підтверджено 37 випадків захворювання на COVID-19, зокрема й у вісьмох медпрацівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

"Коронавірус поширюється містом дуже швидко. Через стрімке погіршення епідемічної ситуації вчора відбулося екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Було ухвалено рішення щодо закриття міської лікарні на карантин", – написав він.

У Подільську на Одещині стрімко зростає кількість заражених COVID-19

У Подільську на Одещині стрімко зростає кількість заражених COVID-19

За словами чиновника, у всіх медпрацівників і пацієнтів відповідної медустанови було взято матеріал для тестування ПЛР-методом. У лікарні проводиться дезінфекція всіх приміщень. Водночас продовжується розслідування щодо встановлення контактного кола осіб.

Голова ОДА додав, що в місті посилюються карантинні заходи. Зокрема, на в'їздах до Подільська представники поліції Одеської області та Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України пропускатимуть лише автомобілі місцевих мешканців і працівників міста. Транзитний рух через населений пункт заборонено. Також гвардійці беруть під нагляд міську лікарню.

"Карантинні обмеження мають зупинити стрімке погіршення епідемічної ситуації та можливе розповсюдження спалаху на сусідні райони. Я закликаю всіх мешканців району та області бути відповідальними та суворо дотримуватися правил карантину. Бажаю всім здоров'я", – наголосив Куций.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
медики
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги