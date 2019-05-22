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/Суспільство

Влада Миколаєва нахабно "кинула" морпіхів із Криму: розгорівся скандал

27.8тЧитати матеріал російською

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич пообіцяв надати морським піхотинцям ЗСУ квартири, проте в останній момент скасував рішення.

Про це повідомляє InfoResist із посиланням на джерело в обласній раді.

"Глава області Олексій Савченко підготував усі документи на квартири для морпіхів, які вийшли з Криму в 2014 році. Ріелтор уже вибрав із бійцями квартири. Обладміністрація була готова до викупу квартир і ми б встигли їх викупити днями. Не вистачало узгодження від мера Миколаєва Олександра Сенкевича", – розповіло джерело.

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Олександр Сенкевич

Олександр Сенкевич

news.pn

Так, відзначається, що міський голова Миколаєва спочатку підтвердив, що житло видадуть, але потім передумав і відмовився коментувати це. У результаті сім'ям морпіхів доведеться і далі жити на зйомних квартирах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чиновника Київської ОДА запідозрили в розтраті бюджетних коштів, виділених на житло переселенцям із окупованого Донбасу.

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Особа
Олександр Сенкевич
Місце
Україна
Теги
КримЗСУ
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Федоров Федор
Федоров Федор
А ведь им предлагали остаться проходить службу в Крыму)
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Предателям, продавшимся пиндосам, квартиры не положены. Это им за поддержку госпереворота, такая благодарность.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
езжайте в Донецк,там вам выдадут.
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