Влада Львова розмістила карту України без Криму й виправдалася за ляп. Відео

На офіційному YouTube-каналі Львівської міськради з'явилася карта України без окупованого Росією Криму. Це викликало скандал у мережі, унаслідок чого ролики було видалено, а за авторів виправдалися, пояснивши, що злого умислу в них не було.

У вівторок, 22 грудня, відділ партнерства управління "Секретаріату ради" Львівської міської ради опублікував чотири ролики, у яких школярам пояснювали принцип роботи мерії, депутатів і чиновників Львова. На кожному з них була зображена карта без півострова, пише ZAXID.NET (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Після цього на ляп у Telegram звернув увагу львівський політичний оглядач Дмитро Посипанко.

"24-та секунда кожного з цих відео. Ось така карта України! А де Крим? Чи готові автори й учасники проєкту пояснити, чому так сталося?" – прокоментував він.

Одразу після цього ролики видалили.

Зазначається, що відділ партнерства міськради виступав партнером проєкту, а виробництвом займалася громадська організація "Батьки в дії".

Колишня очільниця організації Юлія Гвоздович заявила виданню, що ролики переробляють, а спочатку на карту не звернули увагу.

"Проєкт робили батьки ночами на волонтерських засадах, бажаючи кращого дітям міста, щоб вони були суспільно свідомими. Злих намірів у них не було. Просимо вибачення за помилку. Крим – це Україна!" – сказала вона.

Також на скандал відреагували у відділі партнерства, назвавши це "прикрою помилкою", яку виправлять якнайшвидше. Там нагадали, що Львівська міськрада не раз демонструвала свою позицію щодо територіальної цілісності України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський опозиційний політик Олексій Навальний показав карту РФ з окупованим українським Кримом.