Влада Харкова відмовилася закривати метро та ресторани після потрапляння в "червону" зону

У Харкові громадський транспорт й далі працюватиме у звичайному режимі, незважаючи на те, що місто потрапило в "червону" зону карантину.

З такою заявою 15 жовтня виступив перший заступник міського голови Ігор Терехов, повідомляється на сайті міськради. Він уточнив, що йдеться про метро, наземний електротранспорт і маршрутні таксі.

"Транспорт працюватиме в повному обсязі, як і працював – метро, наземний електротранспорт, маршрутні таксі міська влада не зупинятиме", – сказав Терехов.

Також, за його словами, працюватимуть і далі ринки, продовольчі магазини та заклади громадського харчування.

"Я впевнений у тому, що в цій економічній ситуації ми не маємо права закривати ринки, продовольчі магазини, ТРЦ (крім розважальних зон), заклади громадського харчування, торговельного й побутового обслуговування", – пояснив заступник мера свою позицію.

Терехов водночас закликав жителів міста дотримуватися карантинних обмежень, а правоохоронців – стежити за цим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харків поряд із безліччю інших населених пунктів України було віднесено до "червоної" карантинної зони. Нове епідемічне зонування почне діяти з 19 жовтня.

Зазначимо, що в цих населених пунктах, зокрема, забороняється робота громадського транспорту; ТРЦ, кафе і ресторанів, а також відвідування освітніх установ.