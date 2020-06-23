Влада Чернівецької області готується до евакуації: яким районам загрожує повінь. Фото та відео

У Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і мер Чернівців Олексій Каспрук у Facebook закликали жителів регіону бути готовими до евакуації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

Жителям області необхідно підготувати речі, документи, цінності, ліки і необхідні продукти. У разі підтоплення необхідно відключити газ, електроенергію, перекрити воду, закрити вікна і двері, а також взяти з собою підготовлені речі.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

В зону повені можуть потрапити кілька десятків вулиць в чотирьох мікрорайонах міста Ленківці, вулиці Хотинській, Стара Жучка і Каличанка.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Google Maps

(Відео – Facebook Сергія Осачука)

Попередження про евакуацію Facebook Сергія Осачука

Попередження про евакуацію Facebook Олексія Каспрука

Попередження про евакуацію Facebook Олексія Каспрука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, в основному на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба.