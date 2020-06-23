Влада Чернівецької області готується до евакуації: яким районам загрожує повінь. Фото та відео

Юрій Сергієнко Суспільство 18:11, 23.06.2020 Оновлено: 18:15, 23.06.2020

У Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і мер Чернівців Олексій Каспрук у Facebook закликали жителів регіону бути готовими до евакуації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м
Чернівецька ОДА

Жителям області необхідно підготувати речі, документи, цінності, ліки і необхідні продукти. У разі підтоплення необхідно відключити газ, електроенергію, перекрити воду, закрити вікна і двері, а також взяти з собою підготовлені речі.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м
Чернівецька ОДА

В зону повені можуть потрапити кілька десятків вулиць в чотирьох мікрорайонах міста Ленківці, вулиці Хотинській, Стара Жучка і Каличанка.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м
Чернівецька ОДА
Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м
Google Maps

(Відео – Facebook Сергія Осачука)

Попередження про евакуацію
Facebook Сергія Осачука
Попередження про евакуацію
Facebook Олексія Каспрука
Попередження про евакуацію
Facebook Олексія Каспрука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, в основному на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба.

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