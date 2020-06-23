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Влада Чернівецької області готується до евакуації: яким районам загрожує повінь. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,0 т.
Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

У Чернівецькій області 23-25 червня рівень води в річці Прут може піднятися на 6,5 метра, що загрожує підтопленням житлових будинків.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук і мер Чернівців Олексій Каспрук у Facebook закликали жителів регіону бути готовими до евакуації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

Жителям області необхідно підготувати речі, документи, цінності, ліки і необхідні продукти. У разі підтоплення необхідно відключити газ, електроенергію, перекрити воду, закрити вікна і двері, а також взяти з собою підготовлені речі.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

В зону повені можуть потрапити кілька десятків вулиць в чотирьох мікрорайонах міста Ленківці, вулиці Хотинській, Стара Жучка і Каличанка.

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Чернівецька ОДА

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м

Рівень води в річці Прут може піднятися до 6,5 м Google Maps

(Відео – Facebook Сергія Осачука)

Попередження про евакуацію

Попередження про евакуацію Facebook Сергія Осачука

Попередження про евакуацію

Попередження про евакуацію Facebook Олексія Каспрука

Попередження про евакуацію

Попередження про евакуацію Facebook Олексія Каспрука

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті інтенсивних дощів і поривів вітру 22 і 23 червня затопило вісім областей України, в основному на заході. Там піднявся рівень води в річках, затопило будинки, розмило дороги, повалило дерева і частково зруйнувалася дамба.

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  1. /Суспільство