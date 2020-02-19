Вкрали за Гітлера: Пристайко повідомив про успіх української культури. Фото

Україна повернула картину П'єра Луї Гудра "Закохана пара".

Як повідомив в Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко, полотно ще в 1943 році з музею Ханенків викрали нацисти.

"У 2020 після років пошуків і процесуальних процедур наші американські партнери офіційно повертають її в Україну. Спасибі за встановлення справедливості!" – написав дипломат.

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"Закохана пара" Твіттер Пристайко

У 1943 Нацисти викрали з музею Ханенків Чарівну картину П'єра Луї Гудра "Закохана пара". У 2020 после років пошуків та процесуальних процедур наші американські партнери Офіційно повертаються ее до України. Дякую за встановлення справедлівості! pic.twitter.com/bnPNlODjRT - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) February 19, 2020

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Лондоні в галереї сучасного мистецтва "Тейт Модерн" вандал розірвав роботу Пабло Пікассо "Бюст жінки", яка оцінювалася в 600 млн грн.

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