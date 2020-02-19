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20 лютого • оновлено в 02:08
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Вкрали за Гітлера: Пристайко повідомив про успіх української культури. Фото

1.6т
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Україна повернула картину П'єра Луї Гудра "Закохана пара".

Як повідомив в Twitter глава МЗС України Вадим Пристайко, полотно ще в 1943 році з музею Ханенків викрали нацисти.

"У 2020 після років пошуків і процесуальних процедур наші американські партнери офіційно повертають її в Україну. Спасибі за встановлення справедливості!" – написав дипломат.

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"Закохана пара"

"Закохана пара"

Твіттер Пристайко

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Лондоні в галереї сучасного мистецтва "Тейт Модерн" вандал розірвав роботу Пабло Пікассо "Бюст жінки", яка оцінювалася в 600 млн грн.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Америкосы вернут на Украину картину французского художника. Ви подивіться, який успіх української культури
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А при чем тут украинская культура? Шо, Пьер Гудро тоже украинец?
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Кор Павел
Кор Павел
Зачем этоюакартина хохлам, все равно продадут
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