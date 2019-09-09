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10 вересня • оновлено в 06:47
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Вкрали, поки спали: в поїзді "Укрзалізниці" трапилася НП

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У поїзді № 294 сполученням Одеса — Ковель у пасажирів вкрали взуття в плацкартному вагоні.

Про інцидент написав потерпілий Дмитро Стрихарчук у Facebook, уточнивши, що їхав у 16-му вагоні.

"Хто часто подорожує поїздами, не залишайте речі на підлозі й близько до проходу. Декілька разів чув історії як у поїзді вкрали взуття, ось і у нас сьогодні вночі вкрали дві пари кросівок Asics", — зазначив він.

Плацкартний вагон

Плацкартний вагон

Politeka

"Завжди на ніч залишав взуття на третій полиці під неоднозначні погляди пасажирів, оскільки ми беремо верхні місця, щоб розмістити велосипеди на багажних полицях. Цього разу залишив на підлозі, до того ж ближче до столика, але це не врятувало. В період із 01:00 до 03:00 на станціях Славута, Кривин, Острог або Здолбунів кросівки "вийшли" з поїзда, а ми поїхали далі", — додав Стрихарчук.

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Також він підкреслив, що провідники Львівської дирекції ніколи не перевіряють наявність документів під час посадки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поїзді "Маріуполь — Львів" влаштували бунт, скаржачись на нестерпну спеку, яка стояла в вагонах.

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Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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Иванов Славик
Иванов Славик
В следующий раз пусть не снимает ,чтоб носки не воняли на весь вагон ！
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