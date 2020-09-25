"ВКонтакте" відповіла РНБО щодо українських користувачів

Російська соцмережа "ВКонтакте" відреагувала на заяву глави РНБО України Олексія Данілова про намір ставити на облік користувачів соцмережі.

Заяву пресслужби компанії опублікувало ТАСС. У соцмережі зазначили, що можуть видалити матеріали, які викликають претензії.

У компанії висловили надію, що заява Данілова – це перекручена інформація.

"Ми виступаємо категорично проти переслідування людей за відвідування ними соціальних мереж, інформаційних ресурсів і поширення особистої думки", – сказано в заяві.

У компанії наголосили, що люди мають право спілкуватися й користуватися тими сервісами, які вважають для себе зручними і корисними.

"Ми продовжимо захищати інтереси наших користувачів у всіх країнах світу", – запевнили у ВКонтакте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що про всіх користувачів забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" буде відомо правоохоронним органам. А люди, які будуть поширювати проросійський контент, ризикують мати проблеми із законом.