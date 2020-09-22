"ВКонтакте" в Україні буде заблоковано – РНБО
Фахівці з кібербезпеки розпочали співпрацю з іноземними партнерами, аби спільно розробити заходи щодо блокування забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте".
Про це повідомив Апарат Ради національної безпеки й оборони у відповіді на журналістський запит, пише Укрінформ. У документі пояснили, що доступність зазначеного російського мобільного додатку в нашій країні відбулася не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів. Саме це дозволило обійти блокування провайдерами доступу до додатка ВК на території України.
"Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може загрожувати національній безпеці країни", – йдеться у відповіді.
Демедюк також переконаний, що "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
12 вересня заборонена в Україні російська соцмережа "ВКонтакте" повідомила, що змогла обійти блокування для свого мобільного додатка.
Водночас, на сайт "ВКонтакте" українці зайти не можуть.
У Кабміні тим часом заявили, що готують звернення до Google, Apple та інших провайдерів програмного забезпечення з вимогою вилучити мобільний додаток "ВКонтакте" для користувачів з України.
Нагадаємо, заборона на роботу "ВКонтакте" діє в Україні з травня 2017 року.
Указом президента Володимира Зеленського від 14 травня 2020 року санкції проти пропагандистських соцмереж, сайтів і ресурсів РФ були продовжені на термін від 1 до 3 років.