"ВКонтакте" в Україні буде заблоковано – РНБО

Фахівці з кібербезпеки розпочали співпрацю з іноземними партнерами, аби спільно розробити заходи щодо блокування забороненої в Україні соцмережі "ВКонтакте".

Про це повідомив Апарат Ради національної безпеки й оборони у відповіді на журналістський запит, пише Укрінформ. У документі пояснили, що доступність зазначеного російського мобільного додатку в нашій країні відбулася не через зняття санкцій, а через зміну проксі-серверів. Саме це дозволило обійти блокування провайдерами доступу до додатка ВК на території України.

"Також повідомляємо, що 15 вересня 2020 року заступник секретаря РНБО України Сергій Демедюк, коментуючи інформацію щодо поновлення роботи на території України мобільного додатку соцмережі "ВКонтакте", наголосив на тому, що активізація роботи російських соціальних мереж напередодні місцевих виборів в Україні може загрожувати національній безпеці країни", – йдеться у відповіді.

Демедюк також переконаний, що "ВКонтакте" використовується російськими спецслужбами для збору даних про громадян України і всіх, у кого він встановлений.

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