Візовий режим із Росією: українці висловилися про ''біометрію''

Українці виступили за введення біометричного візового режиму з Росією.

Про це свідчать результати відповідного опитування на сайті OBOZREVATEL. Участь в інтерактиві взяли понад 24,4 тисяч осіб.

Більше половини респондентів (57%) вважають таке рішення доцільним. "Звичайно, потрібна база даних осіб, які в'їжджають", — сказали вони.

Майже кожен четвертий (23%) читач заявив, що підтримує ще більш радикальні заходи. "Краще заборонити в'їзд росіянам на час війни",— запропонували вони.

Водночас 16% респондентів вибрали варіант: "Я — за зняття обмежень між країнами взагалі".

Ще 4% впевнені: "Це зайве, досить звичайної візи".

Ілюстрація. Український кордон Politeka

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в майбутньому може бути введений біометричний візовий режим із Російською Федерацією, оскільки звичайний візовий може бути неефективним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україна повинна ввести візовий режим із Росією через її агресію на Донбасі та анексію Криму.