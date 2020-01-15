Визначені лауреати 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2019"

2019 рік був насичений важливими і доленосними подіями в житті нашої країни, що знайшло безпосереднє відображення в підсумкових результатах 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року".

Майже чверть століття програма прагне забезпечити визнання кращим із кращих і відзначає справжніх професіоналів, які своєю діяльністю вносять реальний і визнаний внесок у розвиток соціально-економічного, культурного та суспільного життя України, сприяють зміцненню її міжнародного авторитету.

Виходячи з реалій сьогодення і перспективних прогнозів на найближче майбутнє, для 24-ї програми "ЛЮДИНА РОКУ-2019" був обраний слоган "натхнення перетворень". Він втілив в собі наші щирі надії на нові зміни, без яких неможливо уявити Україну цивілізованою європейською країною.

Часто не завдяки, а всупереч, кращі українські фахівці і професіонали в різних сферах діяльності досягають успіхів тому що знаходять натхнення у щоденній роботі, в справі свого життя. Це натхнення не залежить від зовнішніх обставин, тому що йде від серця, від покликання, від усвідомлення власної місії та відповідальності. Це натхнення особистостей, які вміють перемагати і знають як це робити.

Час сьогодні непростий і неоднозначний – протистояти зовнішнім і внутрішнім викликам, зрозуміти і з гідністю прийняти кардинальні зміни - для цього потрібні і непохитна віра, і щире бажання якомога більше внести в процес оновлення країни. Так діють наші співвітчизники, щиро віддані ідеалам держави і незалежності, найдостойніші з яких черговий раз зійдуть на п'єдестал загальнонаціонального визнання.

Тісний зв'язок із засобами масової інформації, постійні контакти з широкою аудиторією в соціальних мережах, забезпечують прозорість програми, інформаційну доступність всіх процесів, які відбуваються під час щорічної підготовки до урочистої церемонії вручення премії "Людина року".

Генеральна дирекція загальнонаціональної програми "Людина року" повідомляє засобам масової інформації, що 15 січня 2020 р. підведені підсумки експертного опитування за 2019 рік та доводить до відома громадськості імена кращих українських професіоналів, які за свої досягнення у 2019 році визначені лауреатами 24-ї загальнонаціональної програми "Людина року – 2019".

УВАГА! Імена претендентів подаються в алфавітному порядку:

"РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛІДЕР РОКУ"

ГУСЄВ Юрій – Голова Херсонської обласної державної адміністрації;

СКАЛЬСЬКИЙ Владислав – Голова Вінницької обласної державної адміністрації;

ШМИГАЛЬ Денис – Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

"МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" (великих міст)

БОНДАРЕНКО Анатолій – Міський голова м. Черкаси;

НАДАЛ Сергій – Міський голова м. Тернопіль;

РАЙКОВИЧ Андрій – Міський голова м. Кропивницький;

"МІСЬКИЙ ГОЛОВА РОКУ" (малих міст)

АБРАМЧЕНКО Андрій – Міський голова м. Ізмаїл (Одеська обл.);

БІЛОУСОВ Андрій – Міський голова м. Кам’янське (Дніпропетровська обл.);

КОВАЛЕНКО Володимир – Міський голова м. Нова Каховка (Херсонська обл.);

РЕДЧИК Сергій – Міський голова м. Хмільник (Вінницька обл.);

"ЛІДЕР ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ РОКУ"

ГРИНЧУК Віталій – Голова Узинської міської ОТГ Київської області;

ДРОГОБЕЦЬКИЙ Іван – Голова Полянської сільської ОТГ Закарпатської області;

МАЗУР Віталій – Голова Брацлавської сільської ОТГ Вінницької області;

МІЦУК Володимир – Голова Білозірської сільської ОТГ Черкаської області;

"ПРОМИСЛОВЕЦЬ РОКУ"

КОЩІЄНКО Юрій – Генеральний директор "Сумський завод "Енергомаш";

СМІРНОВ Олександр – Генеральний директор ТОВ "Камоцці";

ЯВОРСЬКИЙ Вячеслав – Директор ПрАТ "Кременчуцький завод технічного вуглецю";

"ПІДПРИЄМЕЦЬ РОКУ"

БУЛГАКОВ Юрій – Генеральний директор ТОВ "Дунайська судноплавно-стивідорна компанія";

ДУДЗЯНИЙ Сергій – Генеральний директор ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна";

КОЗИЦЬКИЙ Степан – Генеральний директор ТОВ "Західнадрасервіс";

"МЕНЕДЖЕР РОКУ"

АНДРЕЄВА Інга – Генеральний директор представництва Masterсard Europe в Україні;

КОЗЛОВА Ірина – Генеральний директор ТОВ "Сандора";

САВЧЕНКО Владислав – Генеральний директор компанії "PowerCode LLC.";

"ФІНАНСИСТ РОКУ"

АНЛИАТАМЕР Онур – Голова Правління АТ "Кредит Європа Банк" (Україна);

РОМАНЧУКЕВИЧ Віталій – Перший заступник голови правління "Індустріалбанк", Віце-президент Асоціації українських банків;

ФРОЛОВА Юлія – Голова правління АТ "Банк Альянс";

"ЛІДЕР СТРАХОВОГО РИНКУ РОКУ"

ПОГОРЄЛОВА Наталія – Голова правління Акціонерне товариство "Страхова компанія "МЕГА-ГАРАНТ";

ЧУПИРКІНА Олена – Голова правління Страхова компанія "ІНТЕР-ПЛЮС";

УЛЬЄ Олена – Голова правління ПрАТ "Страхова компанія "УНІКА";

"ЛІДЕР БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ РОКУ"

Компанія "ІНТЕРГАЛ-БУД";

Корпорація "ПРОМСТАН";

"Інвестиційно-будівельна компанія "ЦЕНТРОБУД";

"ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС РОКУ"

ЖК "CITY PARK" (Забудовник – компанія "Сінергія");

ЖК "INTERGAL CITY" (Забудовник – компанія "Інтергал-Буд");

ЖК "SCANDIA" (Забудовник – компанія "Тріумф");

ЖК "WHITE LINES" (Забудовник – компанія "A Development");

"ЖУРНАЛІСТ РОКУ"

ГЕРАСИМОВИЧ Вадим (Інтернет-портал Politeka);

ГУТЦАЙТ Оксана (Телеканал ICTV);

ПАНЧЕНКО Діана (Телеканал NewsОne);

"МИТЕЦЬ РОКУ"

БОТВИНОВ Олексій – Народний артист України, видатний український піаніст;

ВАСЯНОВИЧ Валентин – провідний український кінорежисер, володар призу за найкращий фільм Венеціанського кінофестивалю 2019 р.;

ПОПЛАВСЬКИЙ Михайло – Народний артист України, генеральний продюсер національної музичної премії "Українська пісня року";

"СПОРТСМЕН РОКУ"

БЕЛЕНЮК Жан – Чемпіон Світу та Європи з греко-римської боротьби 2019 р. у категорії до 85 кг.;

МАГУЧІХ Ярослава – Срібна призерка Чемпіонату Світу зі стрибків у висоту 2019 р.;

ХАРЛАН Ольга – Чемпіонка Світу з фехтування на шаблях 2019 р.;

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД РОКУ"

БФ "ВЕЛИКА РОДИНА" (Президент - Олександр Ульянченко);

БФ "ЗАПОРУКА" (Президент - Наталія Оніпко);

БФ "СЕРЦЕ ДО СЕРЦЯ" (Голова правління - Яна Сидор);

"НОВА ГЕНЕРАЦІЯ РОКУ"

КОСТИРЯ Інна – громадський діяч, доктор політичних наук;

МІШИНА Ксенія – українська акторка театру і кіно;

ОЛІЙНИК Лілія – громадський діяч, засновниця бренду здорового харчування iLive;

"КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ РОКУ"

Приватний музей історичного костюму і стилю VICTORIA MUSEUM - Засновниця та директор – Вікторія ЛИСЕНКО.

У лауреатському переліку двадцять четвертої загальнонаціональної програми "Людина року–2019" представлені 17 регіонів України (Вінницька обл., Дніпропетровська обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Кіровоградська обл., м. Київ, Київська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська обл., Черкаська обл.)

За 24 роки існування загальнонаціональної програми володарями почесного титулу "Людина року" стали 428 переможців в національних номінаціях і 131 володар міжнародних і спеціальних премій програми.

Вшанування лауреатів та переможців XXІV загальнонаціональної програми "Людина року" відбудеться 21 березня 2020 року під час Урочистої церемонії вручення премії "Людина року-2019".

AUDI - Автомобільний партнер

ONUR Group – Офіційний партнер

ТМ "ЧУМАК" – Офіційний партнер

INBLU – Спонсор візиту "Ricchi e Poveri" в Україну

TUSIB – Міжнародний партнер

Телеканал "НАШ" – Офіційний транслятор церемонії

HYATT Regency Kyiv - Офіційний готель церемонії

Також Генеральна дирекція загальнонаціональної програми "ЛЮДИНА РОКУ" з великою вдячністю відмічає компанії і організації, які стали діловими партнерами програми "Людина року".

Страхова група "ТАС" – Офіційний Страховик

Клініка "ОБЕРІГ" – Офіційний медичний партнер

Авіакомпанія "МАУ" – Генеральний авіаперевізник

Ресторан "Чайхона GOLD" – Спонсор урочистого прийому

Мережа ресторанів L'KAFA-CAFE – Офіційний партнер

Адвокатське об’єднання "INSTATE" – Адвокатський супровід

Газета "КП в Украине" – Спонсор номінації "Кумир українців", офіційний інформаційний партнер

Радіо "КИЇВ" – Генеральний радіо партнер

Інтернет-портал "LB.UA" – Генеральний медіа партнер

Телеканал "Перший діловий" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал OBOZ.TV – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "4 канал" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "O-TV" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "8 канал" – Офіційний інформаційний партнер

Телеканал "Эко-ТВ" – Офіційний інформаційний партнер

Медіаплатформа InterVizor – Офіційний інформаційний партнер

YouTube канал "Аллатра-ТВ" – Офіційний інформаційний партнер

Інформаційна агенція "УКРІНФОРМ" – Офіційне інформаційне агентство

Інформаційна агенція "РБК-УКРАЇНА" – Ексклюзивний медіа-партнер

Інтернет -портал "OBOZREVATEL.COM" – Генеральний Інтернет-партнер

Салон краси "Body Like" – Beauty партнер

Медична косметологія ESTHEL – Офіційний партнер

Клуб краси "Portobello" – Вишуканий партнер

Oscar Dry Clean Studio – Офіційний партнер

Готель "MIROTEL" м. Трускавець – Спонсор елітного відпочинку

Мережа ресторанів "МИРОВАЯ КАРТА" – Офіційний партнер

Готель "FOUQUET`S BARRIERE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "LE NORMANDY DEAUVILLE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "ROYAL BARRIERE DEAUVILLE" – Спонсор призового фонду

Готель "ROYAL LA BAULE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "HERMITAGE LA BAULE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Готель "RIXOS PREMIUM SEAGATE SHARM" – Спонсор призового фонду

Бренд "SOTHYS" – Спонсор нагородного і призового фонду

Бренд "BRELIL" – Спонсор нагородного і призового фонду

Бренд "HYLA" – Спонсор нагородного і призового фонду

Бренд "JOUVENCE ETERNELLE" – Спонсор нагородного і призового фонду

Ювелірний бренд YAMAGIWA – Ювелірний партнер

ТМ VORONIN – Офіційний партнер церемонії

VITA MODELS – Моделінг урочистої церемонії

Інтернет-портал "GISMETEO.UA" – Спеціальний Інтернет-партнер

Газета "АРГУМЕНТЫ НЕДЕЛИ" – Офіційний інформаційний партнер

ИД "Україна-Бізнес" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Натали" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Грушевского, 5" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "МИР ОТДЫХА" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "TRAVEL NEWS" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "PROF BUILD" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Печерская Ассамблея" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Equestrean" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Woman" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "People.ua by Насолода" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Ukrainian people" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "EMOTION_Magazine" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Shikolad" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Million" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Fashion of Diplomacy in Ukraine" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Миллениум" – Офіційний інформаційний партнер

Журнал "Зовнішні справи" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "СПОРТ-ЭКСПРЕСС В УКРАИНЕ" – Офіційний інформаційний

партнер

Інтернет-портал "NOVOSTIMIRA" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "OUTLOOK" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "UAINFO" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "GoGetNews" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання "E-NEWS" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-видання "E-FINANCE" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "УРА-ІНФОРМ" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Міжнародний кур’єр" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Lucky Ukraine" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Alwaysbusymama" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Budport.com" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Ivetta" – Офіційний інформаційний партнер

Інтернет-портал "Open World" – Офіційний інформаційний партнер

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