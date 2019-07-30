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"Візьмуть на вила або пристрелять": блогер передбачив швидкий бунт в "ДНР"

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Населення в "ДНР" починає мародерствувати і міняти їжу на гроші і ліки, особливо це стосується спеціальних медикаментів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, люди в окупації на межі, їм уже все одно кого пристрелити чи "взяти на вила" – бойовиків або керівників "ДНР". Залишилося недовго.

"Нещодавно боєць МСБ-3 продав мішок тушонки, щоб купити собі інсулін. Таке трапляється з усіма, хто живе в "ДНР" і кому потрібні спеціальні медикаменти. Так що люди на межі, готові пристрелити вже кого завгодно або ж "пушиліни" самі зіграють в ящик від русского міру", – підкреслив блогер.

"ДНР"

"ДНР"

Деловая столица

Він нагадав, що у "ДНР" немає грошей, підприємства ледве тримаються на плаву, шахти і заводи закрили, а обладнання порізане на метал і вивезене в РФ.

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"А в 2014-му році людей скликали на "референдум", обіцявши їм краще життя, ніж у них було в Україні. Тепер товаришеві Пушиліну все одно на всіх і особливо тих, хто сидить в окопах. Завжди ближче своя кишеня. Але нічого, це не на довго", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-терорист "ДНР", який перейшов на бік України, злив сенсаційні секрети окупантів.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Дмитро Черкасов (блогер)
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР ДНР терористи "ДНР" Донбас Новини Донбасу Новини Росії Росія
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Xoxлобред.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Переможный-Шароваренко Хаврыла, https://youtu.be/ASXY2xe-uIc
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Бурная фантазия у этого блогера? Причём никаких доказательств кроме самим же придуманной истории нет!
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"у "ДНР" нет денег, предприятия еле держатся на плаву, шахты и заводы закрыли, а оборудование порезано на металл и вывезено в РФ" - и пять лет кайфуют от самой богатой, свободной и МОЩЩНОЙ страны в Европе))))
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Иванов Дмитрий, https://youtu.be/ASXY2xe-uIc
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