"Візьмуть на вила або пристрелять": блогер передбачив швидкий бунт в "ДНР"

Населення в "ДНР" починає мародерствувати і міняти їжу на гроші і ліки, особливо це стосується спеціальних медикаментів.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Дмитро Черкасов. За його словами, люди в окупації на межі, їм уже все одно кого пристрелити чи "взяти на вила" – бойовиків або керівників "ДНР". Залишилося недовго.

"Нещодавно боєць МСБ-3 продав мішок тушонки, щоб купити собі інсулін. Таке трапляється з усіма, хто живе в "ДНР" і кому потрібні спеціальні медикаменти. Так що люди на межі, готові пристрелити вже кого завгодно або ж "пушиліни" самі зіграють в ящик від русского міру", – підкреслив блогер.

"ДНР" Деловая столица

Він нагадав, що у "ДНР" немає грошей, підприємства ледве тримаються на плаву, шахти і заводи закрили, а обладнання порізане на метал і вивезене в РФ.

"А в 2014-му році людей скликали на "референдум", обіцявши їм краще життя, ніж у них було в Україні. Тепер товаришеві Пушиліну все одно на всіх і особливо тих, хто сидить в окопах. Завжди ближче своя кишеня. Але нічого, це не на довго", – впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-терорист "ДНР", який перейшов на бік України, злив сенсаційні секрети окупантів.

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