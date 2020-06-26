Президент України Володимир Зеленський потрапив у цікаву ситуацію під час відвідування 25 червня селища Ланчин на Івано-Франківщині – одне із тих, що найбільше постраждали від повені на Прикарпатті.

Зокрема, селянин зняв свої чоботи, щоб гарант не забруднився, інспектуючи місцевість. Про це повідомляє hromadske (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що перед приїздом глави держави до населеного пункту стягнули важку техніку, пожежне авто. Рятувальники разом із місцевими жителями працювали над ліквідацією наслідків стихії, яка зруйнувала у селищі невеликий міст через струмок й затопила десятки будинків.

Зеленський прилетів до Ланчина на гелікоптері, а до місцевості, де зібралися жителі, – на кортежі з майже десятка позашляховиків. Після того, як він вийшов із авто, його щільно оточили охоронці.

Підкреслюється, що один із них закричав: "Чоботи! чоботи! Чоботи президенту!", після чого місцевий чоловік хутко зняв свої, аби їх передали главі держави.

Разом із президентом, у Ланчин приїхали глава МВС Арсен Аваков і очільник ДСНС України Микола Чечоткін, їх супроводжував сільський голова та самі жителі.

"Селяни піднімаються з ними. Намагаються докричатися до президента, просять зробити селфі. На містку сільський голова до 15-ти хвилин звітує перед Зеленським і Аваковим – пояснює, чому затопило. Зеленський перекидається декількома словами з місцевими, дивиться з Аваковим на течію. Розвертаються і таким же щільним кільцем із охорони йдуть назад до кортежу", – коментують події журналісти.

Вони додали, що опісля Зеленський декількома словами перемовився із селянами. Згодом вся делегація поїхала. А одразу після цього так само швидко роз’їхалася вся техніка для ремонту й розійшлися по домівках місцеві мешканці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський 25 червня побував із робочою поїздкою на Івано-Франківщині, яка постраждала від повеней. Він здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.