Вижив після удару струму в 27 тисяч вольт: на Миколаївщині батьки кинули в лікарні обпеченого сина

У Первомайську Миколаївської області батьки кинули сина, який дивом вижив після удару струму в 27 тисяч вольт.

Як повідомляє КП, останні три роки Саша Тишков живе в Першотравневій багатопрофільної лікарні. Тут для хлопчика облаштували окрему кімнату, є і диван, і телевізор, і стіл, щоб займатися уроками. Викладачі з місцевої школи-інтернату приходять проводити заняття.

"Ось тільки навчання дається йому важко: постраждалі від опіків пальчики насилу тримають ручку. Говорити хлопчисько теж не може - заростає катетер в горлі", - пише ЗМІ. Відзначається, що в жовтні 2015 го Саша вліз в трансформаторну будку на залізничному перегоні і отримав удар струмом в 27 тисяч вольт. Хлопчисько спалахнув як факел, одяг на ньому повністю згорів. Лежачого, обвугленого, без свідомості його знайшов старший брат Ігор. Медики жахнулися: 85% опіків, більшість глибоких.

Саша Тишков КП

"Але дитина в цій боротьбі показала себе як герой. Тоді ще шестирічний хлопчик пережив кому, десятки операцій, терпів виснажливі процедури і сам боровся за своє життя. Волонтери, які допомагали родині ліками і грошима, дивувалися стійкості маленького чоловіка. Адже до тілесної болі додалася ще і душевна. Майже відразу ж після того, що сталося мати Сашка кинула його. Побула з ним лише пару днів, потім вийшла з лікарні, нібито в банк крові, і більше не повернулася. Жінку так і не знайшли", - розповідає видання.

Після цього вся турбота про Сашка, його двох братів і двох сестер лягла на плечі батька багатодітного сімейства - Сергія Вікторовича. Він змушений був піти з роботи, щоб кожен день бути поруч із сином. На жаль, і йому ця ноша виявилася не по плечу. У січні 2018 го суд позбавив Сергія Тишкова батьківських прав. Маленький Сашко залишився в лікарні один, інших дітей віддали до інтернатів.

Саша Тишков КП

В управлінні у справах дітей Первомайської міськради кажуть: сім'я Тишкова ще до трагедії вважалася неблагополучною, була на обліку, тому позбавлення батьківських прав було справою часу. Тепер дитині шукають нових батьків.

"Саші потрібні гроші на лікування, де саме його лікуватимуть - визначать лікарі, - розповіла завідуюча сектором опіки, піклування та усиновлення Управління у справах дітей Первомайської міськради Лариса Волошаненко. - Зараз на його рахунку - 300 тисяч гривень, зібрані волонтерами та небайдужими жителями. Але медики кажуть, що цього вистачить тільки на оплату проживання і харчування за кордоном, а на лікування ще потрібно немаленька сума. Час йде, встановлений в горлі Саші катетер заростає, хлопчик не розмовляє, тільки шипить".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині батько жорстоко забив на смерть 7-річного сина.

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