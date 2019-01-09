''Виють, як вовкулаки'': Невзоров назвав гігантську суму, ''висмоктану'' УПЦ МП з українців

Священики Московського патріархату після надання Томосу Православній церкві України втратили гігантські суми – близько 60 мільярдів на рік.

Про це розповів російський публіцист Олександр Невзоров на своєму YouTube-каналі. За його словами, упущена вигода попів Московського патріархату регулярно збиралася з 13 тис. парафій в Україні в залежності від кількості церковних подій.

"Виють, як вовкулаки! Хоча, насправді, смішно, що український Томос критикують ті, у яких свого немає, які за всіма канонами зараз поза законом", – сказав Невзоров.

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Як зазначає публіцист, автокефалія не на жарт розлютила російських церковників саме через гроші, які вони втратили. "Навіть якщо уявити, що ця сума завищена в два рази, 30 мільярдів – чималий дохід, заради якого можна постаратися", – підсумував Невзоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Невзоров назвав ідеальну дату для вступу України в НАТО,

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