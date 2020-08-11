Виявлено нові небезпечні наслідки від коронавірусу: він вражає мозок

Нейробіологи з США вважають, що коронавірус може мати набагато більше негативних наслідків для організму, ніж вчені припускали раніше.

У статті доцента психології Мічиганського університету Наталі С. Тронсон йдеться, що COVID-19 може привести до порушення когнітивних функцій людини і втрати пам'яті.

Такі ефекти можуть бути викликані впливом вірусу на тканини мозку. До висновку вчені дійшли, проаналізувавши дані про симптоми і ефекти для здоров'я пацієнтів, які перехворіли коронавірусом.

За словами Тронсон, хвороба може бути дуже небезпечною для роботи мозку людини.

Крім очевидних неврологічних симптомів, на кшталт втрати нюху і маревного розладу, які з'являються під час зараження, вчені виділяють і довгострокові наслідки COVID-19 у вигляді синдрому хронічної втоми, а також синдрому Гієна-Барре – рідкісний стан, при якому імунна система людини вражає власні периферичні нерви.

Дослідники вважають, що неврологічні зміни після COVID-19 можуть бути викликані безпосереднім впливом вірусу на тканини мозку, а також зараження епітеліальних клітин і серцево-судинної системи.

Тронсон вважає, що коронавірус може порушувати роботу нейроімунних клітин, які забезпечують мозок енергією і відповідають за обробку сигналів про запалення в організмі. Це, в свою чергу, призводить до серйозних захворювань мозку.

Як писав OBOZREVATEL раніше, дослідники з Університету Сантьяго-де-Компостела в Іспанії стверджують, що рідина для полоскання рота з йодом може знищити коронавірус і запобігти COVID-19 або зменшити його симптоми, якщо хтось вже захворів.