"Виводили в офшор мільйони": Лавренюк розповів, як чиновники організували корупцію у порту "Лотос"

Національна поліція України розкрила корупційну схему за участю ексчиновників держкомпанії "Чорноморське морське пароплавство", які завдали державі збитків на десятки мільйонів доларів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив колишній заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Він зазначив, що в 1991 році у В'єтнамі було створено спільне підприємство "Лотос", яке управляло однойменним морським портом. У числі власників були три компанії: з української сторони Чорноморське морське пароплавство, з в'єтнамської – фірми Vietrans і VOSA.

Лавренюк розповів, як чиновники організували корупцію в порту "Лотос"

Посадові особи української держкомпанії, що знаходились у В'єтнамі створили комерційну фірму "Лотос Марін JSC", на користь якої було відчужено активи раніше створеного спільного підприємства "Лотос".

"Підписали збиткові і фіктивні договори, і вивели в офшори кілька мільйонів десятків доларів США. До цієї схеми СП "Лотос" належало 49% акцій в її статутному капіталі, тепер – всього лише 5%. Деякий час Україна отримувала якісь копійки як дивіденди , але з часом втратила зв'язок з іноземними партнерами, зі своїми ж представниками за кордоном", – написав Юрій Лавренюк.

Нацполіція пред'явила ексчиновникам звинувачення за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.206-2 ККУ. Їм закидають протиправне заволодіння майном підприємства.

За словами Лавренюка, команда Міністерства інфраструктури разом з правоохоронними органами "вела" це справа протягом 3 років. При цьому, він вважає, що його попередники в МІУ могли припинити схему навколо порту "Лотос" ще кілька років тому. Однак замість цього вони домагалися відставки Лавренюка, який особисто курирував цю справу.

"Згадайте істеричний виступ з трибуни Андрія Мотовіловця, який тремтячим голосом звинуватив мене в корупції і невідомо ще у чому. Під час цієї "схеми століття" він був правою рукою тодішнього фактичного керівника МІУ Шульмейстера. Я не один рік працював в тому ж міністерстві і прекрасно знаю: при бажанні цю схему можна було своєчасно відстежити і ліквідувати, повернувши державі все, що йому належить. Так чого ж борці з корупцією не відстежували?", – написав він.

Нагадаємо, 4 жовтня під час вечірнього засідання ВРУ нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовіловець з трибуни парламенту зажадав відставки Лавренюка на тій підставі, що той нібито "будував корупційні схеми". Зі свого боку Лавренюк припустив, що виступ Мотовіловца може бути наслідком підкупу чи залякування. Він повідомив, що особисто знайомий з нардепом, але жодного разу не чув від того критики або претензій.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що на даний момент в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

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