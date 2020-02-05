Вивіз у лісосмугу: на Черкащині чоловік вбив нареченого доньки. Відео

У лісосмузі на Кіровоградщині знайшли тіло 25-річного жителя Умані (Черкаська область), який зник безвісти півтора роки тому.

Як повідомляють "Надзвичайні новини", головним підозрюваним у вбивстві є батько його нареченої. Чоловік зізнався у злочині, однак переконує, що трагедія трапилася випадково (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За весь час тіло чоловіка майже повністю розклалося. Встановити особу вдалося за клаптиком паспорту. Як розповіла мати загиблого Олексія, батько його нареченої Тамари Іван одразу не взлюбив майбутнього зятя, оскільки той начебто зловживав алкоголем.

Загиблий Олексій

Мати загиблого

Чоловік постійно намагався їх розлучити. Однак цього не вдавалося. Місцеві навіть говорять, що Тамара народила від Олексія дитину.

"Постійно їх бачив удвох. На зупинку разом ходили, поверталися разом. Бачив, що вона вже була в положенні. По її поведінці не було видно, що її тримають насильно. У кожного з нас є проблеми, але, якби він трохи менше зловживав спиртними напоями, то взагалі був би чудовою людиною", – розповів сусід загиблого Микола Іщенко.

Одна зі сварок через алкоголь між тестем та зятем закінчилася трагедією. Серед вулиці Іван штовхнув Олексія, той упав і вдарився головою. Щоб приховати сліди злочину Іван кинув тіло у багажник машини та відвіз до сусідньої області.

"Її батько зізнався і показав місце, де закопав тіло. Він розказав, що на зупинці він вийшов, Льоша був напідпитку, поводився агресивно. Тоді Іван його вдарив і той упав та вдарився об камінь", − повідомила мати загиблого.

Іван же запевняє, що вбив Олексія випадково. Незважаючи на це, він відвіз тіло до Кіровоградської області й викинув у лісосмузі. Через кілька днів туди повернувся, загорнув загиблого в поліетилен та закопав.

Наразі проводиться досудове розслідування. За вбивство Івану загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на північному заході Москви (Росія) чоловік застрелив свою дружину з пістолета ТТ, а після викликав "швидку" на місце злочину. 39-річна жінка померла до приїзду медиків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram