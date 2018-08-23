"Вивертає": терористи "Л/ДНР" влаштували п'янку на честь "перемир'я". Відеофакт

Українців обурило відео, на якому представники терористичних "Л/ДНР" у Мінську відзначають закінчення засідання Тристоронньої контактної групи (щобподивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На ньому видно, як посіпаки окупантів сміючись випивають і цокаються фужерами. Ролик, що викликав ажіотаж, опублікувала українська журналістка Юлія Божко на своїй сторінці у Facebook.

"Представники так званих республік ДНР і ЛНР так пишно святкують закінчення чергового засідання Тристоронньої контактної групи. Веселощам немає меж. Дзвенять келихи. Сміх. Вивертає", - підписала вона відео.

Божко додала, що, на жаль, під час переговорів сторонам вдалося домовитися лише про "шкільне" перемир'я з 29 серпня, а не про остаточне завершення воєнних дій на Донбасі.

Користувачів мережі також глибоко зачепила цинічна поведінка терористів, і вони залишили безліч жорстких коментарів на їхню адресу.

"Алкашня ж галіма, соціальні ліфти і все таке", "Може, не в те горло піде хоч раз", "Воно у них в *упу все йде - вже у всіх них це місце - ширше за плечі", "Огидно", "Вони міжнародні переговори зі сходкою злодіїв в законі явно переплутали", "Відчувається рівень "переговорників", - пишуть люди.

"Говорити їм навпочіпки з пивом у підворотні. Ось і весь рівень", "У мене таке враження, що вони, як справжні представники пострадянських дрібних "авторитетів", не можуть пропустити ні краплі халяви - жеруть і п'ють "у запас". "Ну, здригнемося? Все ж оплачено!" (я так розумію кукловодами з Білокам'яної)", - висловлюють своє обурення українці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт з міжнародних питань, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що Росія зараз використовує будь-який привід для того, щоб не виконувати свою частину зобов'язань за Мінськими домовленостями і перекладати відповідальність на Україну.