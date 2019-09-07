''Вивчав українську і читав Костенко'': Шустер розповів, чим займався останні 3 роки

Телеведучий Савік Шустер зізнався, що останні роки активно подорожував, вивчав українську мову і процитував вірш Ліни Костенко "Естафети".

Про це стало відомо з його політичного шоу на телеканалі "Україна". Фрагмент з виступу Шустера опублікований в YouTube.

"Я два з половиною роки нікуди не виходив, але написав книгу, потім поїхав знайомитися з невідомим древнім державою Індією, почав вивчати її мову — санскрит... Ви запитаєте, чому не український, а я відповім: і український теж", — заявив Шустер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий повернувся в український ефір вперше за три роки. Його програма виходитиме щоп'ятниці.

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