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8 вересня • оновлено в 11:15
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''Вивчав українську і читав Костенко'': Шустер розповів, чим займався останні 3 роки

10.6т Читати матеріал російською

Телеведучий Савік Шустер зізнався, що останні роки активно подорожував, вивчав українську мову і процитував вірш Ліни Костенко "Естафети".

Про це стало відомо з його політичного шоу на телеканалі "Україна". Фрагмент з виступу Шустера опублікований в YouTube.

"Я два з половиною роки нікуди не виходив, але написав книгу, потім поїхав знайомитися з невідомим древнім державою Індією, почав вивчати її мову — санскрит... Ви запитаєте, чому не український, а я відповім: і український теж", — заявив Шустер.

Новини
Шустер повернувся на ТБ: як змінився телеведучий за три роки

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведучий повернувся в український ефір вперше за три роки. Його програма виходитиме щоп'ятниці.

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Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
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Chernyshev Vladimir
Chernyshev Vladimir
Немного оффтопа: есть ли в Киеве курсы украинского для взрослых дешевле чем курсы английского? Без идеологески-политиически-исторических уклонов? Не троллинг, буду реально благодарен.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пристойні політики не повинні опускатись до шоу Шустера.
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Lebed Larissa
Lebed Larissa
На мій погляд - "перший блин комом": затягнутий темпоритм. А може й ні. Подивимось далі. Бо ми вже звикли до "собачих боїв". Бажаю Савіку наснаги та успіху.
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