Діабет, інфаркт і 50 днів у реанімації: подробиці смерті від COVID-19 відомого інфекціоніста з Києва

Коронавірус забрав життя ще одного лікаря. Не стало 61-річного інфекціоніста, колишнього завідувача інфекційної реанімації Київської лікарні №9 Олександра Артемова. П'ятдесят днів він провів у реанімації, де лікарі боролися за його життя, але врятувати так і не змогли.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

П'ятдесят днів у реанімації

Де саме Олександр Артемов підхопив коронавірус, сказати складно. Останній рік він уже був на пенсії і завідував страховою медициною в столичній лікарні №5. А до цього багато років працював в Олександрівській лікарні, потім очолював інфекційну реанімацію в Київській лікарні №9.

"Незважаючи на те, що він займався страховою медициною, він підміняв лікарів в інфекційній. Наприклад, у вересні, коли я був у відпустці, він працював тут у реанімації замість мене. Після цього він поїхав у відпустку до Туреччини, добре відпочив, повернувся, схуд на 10 кг і почувався добре, поки не захворів", – розповідає завідувач інфекційної реанімації столичної лікарні №5 Віктор Омельяненко.

Доктору Олександру Артемову був 61 рік Facebook Ольги Голубовської

За словами колеги, Олександр Артемов перші 10 днів хворів удома, потім опинився у відділенні лікарні №4, і вже за кілька днів його поклали в реанімацію. Всього в лікарні він пробув п'ятдесят днів.

"Це були важкі часи. Практично весь час він був на кисні. В реанімації мобільний телефон забирають. Тільки іноді, коли йому ставало краще, він надсилав дружині Ірині повідомлення. Звичайно, і він, і рідні сподівалися на те, що він впорається з хворобою. Але не сталося. У мене зараз таке відчуття, що я втратила великого друга. І якщо мені знадобиться медична допомога, то мені більше вже нема до кого звернутися", – розповідає колега по роботі в лікарні №9, завідувачка патологоанатомічного відділення Діана Афанасіаді.

Омельяненко уточнює, що останнім часом лікарі вже хотіли відійти від кисневої маски. Але було ще страшнувато самому пацієнту залишатися без допомоги рятівного газу. "У Олександра Євгеновича були супутні хвороби, цукровий діабет, гіпертонія і серцево-судинні проблеми. Все це й стало причиною смерті, на жаль", – каже Омельяненко.

Також років десять тому Артемов переніс інфаркт. У доктора залишилася сім'я – дружина Ірина, лікарка-гінеколог. І 26-річний син Андрій.

Лікував найважчих пацієнтів

На сторінці у Facebook у лікаря багато фотографій собак, він дуже любив тварин. Раніше у нього був кіт породи блакитний британець. А зараз залишився улюбленець – французький бульдог.

Всі, хто знав Артемова, розповідають, що він був дуже добрим, інтелігентним і освіченим лікарем. Ніколи не підвищував голос на своїх підлеглих, розмовляв дуже інтелігентно, але дохідливо. І люди його розуміли й тяглися до нього.

Лікар дуже любив тварин Facebook Олександра Артемова

"Це лікар із тих, яких зараз уже не випускають. Він до кожного пацієнта підходив індивідуально, а не по протоколу, як зараз учать. Він за кожного переживав. І вчився постійно. Я сама працюю патологоанатомом, і він приходив до нас у бюро на кожен розтин. Тому що хотів до кінця зрозуміти, що сталося з людиною, чи не випустили вони щось. Ще кілька років тому в Києві була епідемія кору, два роки на цю інфекцію хворіли дорослі. Так ось у Артемова за цей час не помер жоден пацієнт! Він усіх витягнув, хто потрапляв до нього", – говорить Афанасіаді.

Сам Артемов спеціалізувався на важких менінгітах, вірусних гепатитах і пневмоніях. В одному з інтерв'ю він розповідав, що йому доводилося боротися і з епідемією дифтерії, яка тривала в Україні десять років – з 1992 по 2002 рік. І найважчі хворі проходили через його руки. ДО того ж часто це були пацієнти, яких не долікували в інших клініках.