Зняли 800 грн за 30 хвилин у мережі: мобільний оператор потрапив у скандал з клієнтом

Оператор мобільного зв'язку Vodafone буквально за півгодини зняв з українця 800 гривень за користування мобільним інтернетом за межами країни.

Про це в Facebook написав Максим Хомутин. За його словами, він 15 років користується послугами компанії і без проблем закриває очі на дрібні проблеми, але не цього разу.

"Будучи недавно в Чехії я здивувався що за чотири години (насправді за півгодини) у мене закінчилися гроші на рахунку, купив гігабайт за 200 грн додатково і вирішив розібратися пізніше. Прийшов лютий, а з ним і статистика. Виявилося, що оператор по незрозумілій причині, 31 січня з 10:26 до 11:00 з зняв з мене 20 раз по 40 грн за 20 мб трафіку. Тобто за тарифом в 100 разів вище - 40 грн за 1 Мб", – розповідає Хомутин.

Facebook Максим Хомутин

Facebook Максим Хомутин

Далі чоловік зв'язується зі службою клієнтської підтримки компанії, яка не особливо поспішає йому на допомогу. "Я просто попросив подивитися в статистику самого Vodafone. У моєму кабінеті чорним по білому висить 20 транзакцій, іноді по 2-3 в хвилину, кожна на 40 грн і кожна за 1 Мб. Нижче, на початку місяця, є коректні транзакції за роумінг по 40 грн на добу за 60/80 Мб. на жаль, на мої аргументи оператор не вважав за потрібне навіть відповісти", – підкреслив Хомутин.

Facebook Максим Хомутин

Facebook Максим Хомутин

Facebook Максим Хомутин

Після публікації поста в Facebook прес-служба компанії пообіцяла розібратися у ситуації. "Ми розуміємо, що ситуація, звичайно ж заслуговує на увагу і детальну перевірку. Хочемо розібратися разом з вами в цих зняттях і дати вам точну відповідь. Напишіть, будь ласка, нам у приватні повідомлення групи і ми передамо інформацію технічному відділу", – написали з відділу комунікації Vodafone.

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