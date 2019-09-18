"Витирала соплі": скандал у дитсадку Одеси отримав продовження

В Одесі скандал навколо виховательки дитсадка, яка грубо обходилася з дитиною і стала "зіркою мережі", отримав продовження.

Як з'ясувалося, жінку одразу ж звільнили. У трудовій книжці записали – через грубе порушення трудової дисципліни, передає "ТСН".

Вини жінка не визнає. "Вона витирала дитині соплі і каже, що їй було незручно, тому що дитина не любить, коли до неї підходять і витирають соплі. Я вражена вчинком вихователя. Такі методи роботи неприпустимі в роботі вихователя. Звільнили", – зазначила директор Одеського дошкільного навчального закладу №224 Віта Баранова.

Жінка грубо принизила дитину Скріншот з відео

Психолог же вважає, що дитина однозначно відчула стрес від такого спілкування з вихователькою. Дії працівниці дитсадка вона оцінює як непрофесійні.

"Вона себе зовсім не контролює. Вона це робить на вулиці. Зрозуміло, що її хтось може бачити. Можна говорити про те, що ця людина робила це не вперше", – зазначила психолог Оксана Сідун.

Як писав OBOZREVATEL, у школі №68 Одеси звільнили вчительку історії Людмилу Маріуцу, яка на уроках займалася російською пропагандою і навмисне нав'язувала дітям антиукраїнську позицію.

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