Витік газу: що робити і куди звертатися
Витік газу при певній концентрації може спровокувати вибух, тому дуже важливо правильно діяти в таких обставинах.
Як визначити витік, що робити і куди звертатися за допомогою, розповідає OBOZREVATEL.
Що робити, якщо з'явився запах газу
Негайно перекрити вентилі газопостачання;
провітрити кімнату, відкрити вікна й двері;
викликати службу газу, зателефонувавши 104 з мобільного або зі стаціонарного телефону, що знаходиться поза зоною можливого витоку (туди необхідно також дзвонити в разі пожежі або вибуху, зменшення або відсутність тиску газу в вашому домі чи квартирі);
при необхідності евакуювати людей з приміщення, де міг виникнути витік газу, а також із сусідніх з ним;
діяти за вказівками служби газу, що прибула.
Що не можна робити при наявності запаху газу
Користуватися сірниками, запальничкою або іншими джерелами відкритого вогню;
вмикати і вимикати світло та електричні пристрої;
курити;
користуватися стаціонарним телефоном;
користуватися електродзвінком квартир.
Як виявити витік газу
Виявити витік газу можна за характерним запахом, а також за нерівномірним вогнем на конфорці: він повинен бути рівномірним, блакитного кольору. Тривожним знаком буде, якщо присутні жовтий або червоний кольори.
Важливо пам'ятати, що, намагаючись виявити витік газу, в жодному разі не можна використовувати відкритий вогонь.
Якщо витік не буде виявлено вчасно, концентрація газу може зрости до 10-15%, що загрожує вибухом.
Що робити в разі витоку газу на вулиці
У разі витоку газу на вулиці необхідно викликати службу газу за номером 104 і до її прибуття намагатися не допускати людей до небезпечної зони.
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