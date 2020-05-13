Витік даних українців: Шмигаль відреагував на скандал

Вікторія Довгань Суспільство 11:37, 13.05.2020 Оновлено: 16:10, 13.05.2020

Витік персональних даних українців у мережу відбувся не через недосконалість додатку "Дія", а через незахищеність старих баз даних.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Додаток "Дія"
Корреспондент

"Стосовно реєстрів: те, що ви бачите в інтернеті, справді відбувалося. З цього приводу є зареєстроване кримінальне провадження. Це відбувалося більше, ніж пів року тому, коли були старі бази даних", – виправдався очільник уряду.

"Нові реєстри абсолютно захищені, й додаток "Дія", який зараз працює і створений Міністерством цифрової трансформації, захищений, немає жодних проблем, крадіжок інформації. Сьогодні додаток, який був презентований, абсолютно захищений, жодних витоків не відбувалося, не відбувається", – запевнив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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