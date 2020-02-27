Вітер зірвав дах п'ятиповерхівки у Сімферополі: під завалами десятки машин. Відео

У Сімферополі через сильний вітер зірвало дах з п'ятиповерхової будівлі Науково-дослідного інституту сільського господарства Криму.

Відео події з'явилося в Telegram-каналі "Криминформ". Будівля знаходиться на вулиці Київській (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

Зірваний дах впав на парковку, що знаходиться біля інституту і пошкодив близько десяти машин. У підкронтрольному Росії Міністерстві з надзвичайних ситуацій запевнили, що постраждалих серед людей немає. На місці працюють співробітники МНС.

Facebook / Андрій Черниченко

Facebook / Андрій Черниченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, сильний шквальний вітер, що обрушився на Одеську область вранці 24 лютого, став причиною безлічі НП в різних куточках регіону.

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