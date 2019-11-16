Вітер здував з місця! З'явилися вражаючі фото шторму в Азовському морі

На узбережжі Азовського моря, у курортній Кирилівці, 15 листопада трапилася сильна буря.

Вражаючими знімками і подробицями події поділилося видання "РІА "Мелітополь" (щоб подивитися фото, доскролльте сторінку докінця).

Видання зазначило, що рятувальники заздалегідь попереджали про те, що Азовське узбережжя може накрити сильним штормом. Цей прогноз виявився досить точним і довго чекати не довелося.

Кирилівка "РІА "Мелітополь"

Наголошується, що шторм підняв пісок і глину, перетворивши таким чином море у какао.

Вітер, за словами місцевих жителів, буквально здував з місця. До речі, 16 листопада шторм все ще вирує. За прогнозами, висота хвиль може досягати 13-15 дм, а сила вітру становитиме 15-20 м/с.

Шторм у Кирилівці "РІА "Мелітополь"

Шторм у Кирилівці "РІА "Мелітополь"

Як писав OBOZREVATEL, від сильних злив і смерчів постраждало Чорноморське узбережжя Грузії. В результаті негоди затопленим опинилося місто Батумі, а також сусідній Кобулеті.

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