Вітер та сходження лавин: синоптики попередили про небезпеку в Карпатах

У Карпатах у зв'язку з погіршанням погодних умов 2-3 лютого очікується значна небезпека сходження лавин.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Зазначається, що значна сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї Закарпаття та в горах Івано-Франківської області.

"2-3 лютого на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень)", – йдеться у зверненні.

Сніголавинна небезпека в Карпатах meteo.gov.ua

Крім того, на сторінці у Facebook "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", додали, що в Карпатах можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики порадили утриматися від походів на високогір'я.

dt.ua

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 3 лютого, в Україні очікується тепла, як для лютого, погода. Температура повітря на півдні країни досягне +12°.

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