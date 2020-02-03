Головна Новини
3 лютого • оновлено в 11:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вітер та сходження лавин: синоптики попередили про небезпеку в Карпатах

774
Читати матеріал російською

У Карпатах у зв'язку з погіршанням погодних умов 2-3 лютого очікується значна небезпека сходження лавин.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Зазначається, що значна сніголавинна небезпека зберігається у високогір'ї Закарпаття та в горах Івано-Франківської області.

"2-3 лютого на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3-й рiвень)", – йдеться у зверненні.

Сніголавинна небезпека в Карпатах

Сніголавинна небезпека в Карпатах

meteo.gov.ua

Крім того, на сторінці у Facebook "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", додали, що в Карпатах можливе сходження лавин за низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх та великих лавин.

Синоптики порадили утриматися від походів на високогір'я.

Вітер та сходження лавин: синоптики попередили про небезпеку в Карпатах

dt.ua

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе приблизно 5 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 3 лютого, в Україні очікується тепла, як для лютого, погода. Температура повітря на півдні країни досягне +12°.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Погода в Карпатах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Погода в Карпатах
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги