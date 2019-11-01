Витер ноги об прапор України: на Одещині трапився кричущий інцидент. Відео

На Одещині у Біляївському районі чоловік зірвав прапор зі стовпа біля Будинку культури і витер об нього ноги.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. В поліцію звернувся голова сільради Іллінки. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

Інцидент потрапив на камеру спостереження. На відео видно, як компанія чоловіків стоїть біля стовпа, де висить прапор. Після цього один із них зриває його.

Поліція вже встановила особу хулігана, ним виявився 23-річний місцевий житель. За його словами, прапор він зірвав, бо був п'яний. Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Тепер хлопцю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України — прапор.

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