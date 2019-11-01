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1 листопада • оновлено в 12:59
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Витер ноги об прапор України: на Одещині трапився кричущий інцидент. Відео

4.2т Читати матеріал російською

На Одещині у Біляївському районі чоловік зірвав прапор зі стовпа біля Будинку культури і витер об нього ноги.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. В поліцію звернувся голова сільради Іллінки. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Інцидент потрапив на камеру спостереження. На відео видно, як компанія чоловіків стоїть біля стовпа, де висить прапор. Після цього один із них зриває його.

Поліція вже встановила особу хулігана, ним виявився 23-річний місцевий житель. За його словами, прапор він зірвав, бо був п'яний. Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Витер ноги об прапор України: на Одещині трапився кричущий інцидент. Відео
Витер ноги об прапор України: на Одещині трапився кричущий інцидент. Відео

Тепер хлопцю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на термін до шести місяців або позбавлення волі на термін до трьох років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку невідомі вивісили офіційний державний символ України — прапор.

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Україна
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Рейт Адам
Рейт Адам
Пьяный проспится- дурак никогда! И штраф и тюрма- там его научат родину любить.
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Mor Miha
Mor Miha
Нужно всю эту толпу проведать правому сектору
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Валевич Борис
Валевич Борис
посадить и проинформировать общество о наказании - другие любители "русского мира" призадумаются........... если украинцы хотят иметь свое государство
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2 из 3 ответов | показать все
Рейт Адам
Рейт Адам
филипп филипыч, сжечь,это ты правильно пишешь! Только лучше в кинотеатре,как в Зимней вишне)
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
филипп филипыч, То, что ты предлагаешь и нужно сделать.
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