Вітаю всіх, хто служить Україні!

Олекcій Данілов Суспільство 16:27, 30.08.2020

Вітаю всіх, хто працює і працював, служив і служить в ім‘я України! Вітаю всіх причетних!

Указом Президента України від 30 серпня 1996 року N 772 утворено Раду національної безпеки і оборони України.

Слава Україні!

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Суспільство

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