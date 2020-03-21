Село Колінківці Чернівецької області – зараз рекордсмен за коронавірусом. Там виявили більшість нових випадків захворювання COVID-19. Жителі чотирьох сіл миють вулиці, готують обіди лікарям і поліцейським, а також перестали приховувати, що бували в Європі.

Крім того, з'ясувалося, що голова Колінківців після контакту з жінкою, яка привезла смертельну інфекцію з Італії, вітався з очільниками Чернівецької ОДА та обласного СБУ.

Про життя в карантині, де зафіксовано 10 нових випадків захворювання – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вітався з головою ОДА та СБУ

Ми вже писали – коронавірус з Італії привезла жінка, яка три роки була на заробітках. Раніше вона була депутаткою райради, а після повернення активно включилася в громадську діяльність – ходила на пікети й мітинги під Чернівецьку ОДА. Села боролися за ОТГ, і жителі Колінківці були найактивнішими. Тому саме в Колінківцях кількість хворих може бути в рази більша.

9 березня жителі Колінківців пікетували ОДА acc.cv.ua

Голова села Колінківці зараз перебуває вдома на самоізоляції. За інформацією OBOZREVATEL, він часто контактував з тією жінкою, яка повернулася з Італії. У неї вже хворі невістки й онуки, сама заробітчанка сидить вдома на самоізоляції.

Голова Чернівецької області приїжджав з журналістами на блокпости

"А 9 березня голів усіх районів зібрали в Чернівецькій ОДА. І жителі Колінківців прийшли туди з пікетом. Серед них і та жінка, що приїхала з Італії. Очільник їхньої сільради був із ними, а потім пішов на нараду. Зайшов він туди останнім і потиснув руки всім присутнім, зокрема і голові Чернівецької ОДА, і голові обласної СБУ. А буквально вчора в цьому селі підтвердили 10 нових випадків захворювання", – розповіли нам учасники наради, що відбувалася того дня в ОДА.

Розкупили оцет і хлорку

Офіційно в Україні на ранок 21 березня лабораторно підтверджений 41 випадок COVID-19. З них 15 – у Чернівецькій області. І майже всі ці люди живуть у селі Колінківці Хотинського району, що за 20 км від Чернівців.

Обласна влада вже пообіцяла, що після появи тестів першими перевірять на коронавірус всіх місцевих жителів.

"Поки про тести нам нічого не відомо, але справді – епіцентр зараз у нас. Паніки в селі немає, просто намагаємося менше виходити з дому і спілкуватися з сусідами. В аптеках нарешті з'явилися маски. Правда, вони марлеві, але вже хоч щось. Поки тільки антисептиків не вистачає, але таке, напевно, в усій країні", – розповіла нам місцева жителька Марія.

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Вона каже, що в магазинах розібрали всю хлорку й оцет – ними протирають все в будинках; для рук – спирт, але він пересушує шкіру. Вулиці щодня дезінфікують. А дітей, які скаржаться на нудьгу, відправляють на город.

"Син поскаржився, що йому нема чим зайнятися, тепер збирає гілки і зайнявся обрізанням дерев. А з сусідами на городі ми вітаємося через паркан, з посмішкою говоримо, що близько не варто підходити, і далі займаємося своїми справами", – додає Марія.

Ходять до магазинів сусідніх сіл

Разом з єдиним в районі молдавським селом Колінківці (тут живе п'ять тисяч чоловік) на карантин посадили сусідні Топорівці, Бочківці і Грозенци. Хоча там поки не підтверджено жодного випадку захворювання. Всі дороги, і навіть лісові стежки, перекрили шлагбаумами, а на в'їзді поставили блокпост – намет, біля якої чергують медики, рятувальники і поліцейські.

"Ми попросили главу ОДА, щоб нас відокремили від Колінківці. Злякавшись заразитися у себе, деякі люди з цього села в аптеки і магазини ходять до нас. Адже ми дуже близько знаходимося. Тому вірус неминуче пошириться і на наші три села. А цього можна запобігти", – розповів нам житель Бочківці Василь.

Але обласна влада, уточнив місцевий житель, пояснила, що на це немає ресурсів. Тому якщо хочуть, нехай самі організовують собі блокпост.

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У всіх чотирьох селах не працюють перукарні, вхід в аптеки обтягнули целофаном, а співробітники магазинів – в масках. Невеликі магазинчики продають продукти через віконця.

"У відділення пошти теж пускають тільки по одному відвідувачу. Продукти всі є, ціни не піднялися, свіжий хліб сьогодні теж привезли. На відміну від Нових Санжар та інших місць, де були акції протесту, у нас люди дуже дружні. Літнім, одиноким і тим, у кого маленькі дітки, допомагають, чим можуть. Так і раніше було, до карантину", – розповіли нам у Топорівцях.

Організували обіди для поліції та лікарів

А ще всі села взяли на себе організацію харчування для лікарів, рятувальників і поліцейських, які чергують на блокпостах. "Один день одне село везе їм гарячі обіди. Наступного дня – інше. Ми так робили, коли школу нову будували, газ проводили – повністю забезпечували робітників, вони ж теж люди", – додають там.

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Священик із Бочківців вже закликав людей молитися вдома. "Він пояснив, що буде правити службу в церкві, а людям не обов'язково йти в храм, вони можуть молитися вдома. А до тих, хто хоче причаститися, пообіцяв приходити особисто. У нас тут чотири конфесії, але все в такій ситуації намагаються допомагати людям", – кажуть у селі.

Сьогодні там не проводитимуть дезінфекцію вулиць – в районі йде дощ, тому вона буде марна. "У нас багато садівників, дефіциту в розбризкувачах немає. А дезінфекція виглядає так: кілька тракторів їдуть по всіх вуличках і бризкають спеціальними засобами. Туди входить хлорка і пігулки, які видали в області. Зараз люди все об'єдналися. Хто не може допомогти технікою або розбризкувачем, сам пропонує оплатити солярку. Всі дуже згуртувалися", – розповідають в одному з сіл.

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Також всіх жителів чотирьох сіл закликали не приховувати історію подорожей. Особливо тих, хто недавно повернувся з Європи, просять повідомляти про це сімейного лікаря.

"Багато хто вже подзвонив, розповідають про себе, родичів, знайомих. Хто два тижні тому повернувся з-за кордону, хто зараз – але вже більш відповідально ставляться. Раніше боялися бунтів, що люди будуть їх виселяти. Але побачили, що тут все по- іншому, і йдуть на контакт", – розповіла одна з місцевих мешканок.

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