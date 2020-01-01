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2 січня • оновлено в 01:16
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"Щоб закінчилася війна": воїни ЗСУ записали зворушливе привітання для українців

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Військові Збройних сил України, які захищають країну на Донбасі, записали для українців відеопривітання з Новим 2020-м роком.

Роликом на своїй сторінці у Twitter поділився блогер із ніком "Конопляний Джмелик" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Зазначимо, звернення записали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Бригада базується в Житомирі.

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"Бережіть себе!" У мережу потрапило відео Нового року на передовій

"Щоб закінчилася війна": воїни ЗСУ записали зворушливе привітання для українців

Скрін відео

"Щоб все добре було, щоб закінчилася війна, мир настав!" – сказав один із воїнів.

Інший побажав, щоб Україна "нарешті повернула свої втрачені території і здобула перемогу над поганими людьми".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".

У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новий рік
Місце
Україна
Теги
ООС Новий Рік-2020 видео Новини Донбасу Збройні сили України
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