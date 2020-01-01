"Щоб закінчилася війна": воїни ЗСУ записали зворушливе привітання для українців

Військові Збройних сил України, які захищають країну на Донбасі, записали для українців відеопривітання з Новим 2020-м роком.
Роликом на своїй сторінці у Twitter поділився блогер із ніком "Конопляний Джмелик" (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Зазначимо, звернення записали бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Бригада базується в Житомирі.
Скрін відео
"Щоб все добре було, щоб закінчилася війна, мир настав!" – сказав один із воїнів.
Інший побажав, щоб Україна "нарешті повернула свої втрачені території і здобула перемогу над поганими людьми".
вітання від хлопців # 95ОДШБр з зони ООС pic.twitter.com/NYqb30RHtC- Конопляний Джмелик (@ dmitrosel007) January 1, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Міжнародному центрі підготовки підрозділів Національної гвардії записали кавер-версію на українську пісню "Щедрик".
У мережі з'явилося зворушливе привітання зі святами і від бійців ЗСУ з передової.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".