Лікар застеріг від неправильного прийому вітамінів: наслідки можна сплутати з COVID-19

Передозування та побічні ефекти вітамінів, які часто рекомендують приймати як профілактику та лікування COVID-19, можуть спровокувати більш тяжкі наслідки, ніж сам коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив лікар-дитячий інфекціоніст Сергій Крамарьов. Запис програми було опубліковано в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Медик сказав, що люди налякані та переживають, через що "хапаються за соломинку" у вигляді вітамінів. Але в цьому є величезна небезпека.

Сергій Крамарьов Скриншот відео

Хоча немає жодного закінченого дослідження, що доводить, що прийом вітамінів має профілактичний або лікувальний ефект під час коронавірусу, багато експертів рекомендують приймати ці препарати, причому у великих дозах.

Деякі дослідження підтверджують ймовірну користь такої терапії. Так, вчені з Чиказького університету вважають, що кожен другий хворий має дефіцит вітаміну D. Якщо цьому запобігти, інфекція пройде легше.

"Якщо одразу була така ейфорія довкола вітаміну D, то зараз відбулися певні дослідження, зокрема, в Іспанії, які дещо охолодили цей запал. Але все ж вітамін D рекомендований до прийому", – зазначив український пластичний і реконструктивний хірург Ростислав Валіхновський.

Наголошується, що вживати вітаміни можна виключно за призначенням лікаря.

Так, за словами Крамарьова, за високих доз може виникнути отруєння вітамінами. Ці речовини беруть участь у функціонуванні внутрішніх органів, наприклад, нирок, нервової, серцево-судинної систем. Якщо вітамінів буде більше, ніж потрібно, ці органи можуть постраждати. У випадку з D може виникнути ниркова недостатність, ураження нервової системи.

У випадку з надто великими дозами вітаміну С людина може отримати ураження крові, підшлункової залози й навіть діабет.

"Передозування цинком – це ураження насамперед нервової системи, шлунково-кишкового тракту, блювота, діарея", – зазначив лікар.

Він наголосив, що в цьому разі може виникнути навіть грипоподібний синдром і порушення смакових відчуттів, що спостерігається і під час коронавірусу. Так, негативний ефект від передозування цинком можна сплутати з симптомами COVID-19.

Нагадаємо, раніше директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко висловився про лікування COVID-19. Експерт також порадив вживати вітамін D.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна отримає безкоштовну вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян від фонду COVAX.