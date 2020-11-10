Звільнений із в'язниці Марків отримав орден від ПЦУ. Фото та відео

Нацгвардієць Віталій Марків, якого повністю виправдали та звільнили з італійської в'язниці, отримав високу нагороду Православної церкви України – орден Архістратига Михаїла.

Нагороду йому у вівторок, 10 листопада, вручив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві. Про це повідомляється на сайті МВС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Хочемо відзначити вас цією високою церковною нагородою – орденом святого Архистратига Михаїла, який стоїть на чолі небесного воїнства. Україна має достойних воїнів, які борються за нашу територіальну цілісність і незалежність. Завдяки нашим зусиллям Україна стане сильною демократичною правовою державою", – сказав Епіфаній.

Глава ПЦУ Епіфаній і Віталій Марків mvs.gov.ua

Орден Архистратига Михаїла mvs.gov.ua

Предстоятель Православної церкви України також висловив подяку міністру внутрішніх справ Арсенові Авакову за те, що від початку тримав справу Віталія Марківа на контролі.

"Для нього це було одним із пріоритетів діяльності, і це дуже важливо, що міністр пам'ятає про кожного нацгвардійця", – зазначив митрополит.

Вручення нагороди mvs.gov.ua

Антон Геращенко mvs.gov.ua

Марків, зі свого боку, подякував за нагороду й підтримку:

"Усвідомлення того, що ПЦУ також підтримує мене та моїх побратимів, надало наснаги та волі не здаватися. Від українського народу, української діаспори не тільки в Італії, а й у всьому світі, постійно надходили листи. Ми розуміли, що це буде непроста боротьба, що це важливо для всієї України. Ми показали, що не залишаємо своїх і готові боротися".

Нацгвардієць Віталій Марків mvs.gov.ua

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що Марків серед тих, хто першим записався в добровольчий батальйон ім. Кульчицького та в березні 2014-го пішов захищати країну в найгарячіші тоді точки, після чого два місяці був під постійними обстрілами.

"Він провів 1222 дні за ґратами в Італії, і це тільки укріпило його віру в Господа, у те, що справедливість є і за неї треба боротися", – сказав Геращенко.

Марків біля стіни пам'яті mvs.gov.ua

Марків також заявив, що планує продовжити службу в Національній гвардії.

"Я ніколи не припиняв служити. Для мене військова служба не тільки обов’язок як громадянина, але і як чоловіка. У житті не вибираєш тільки матір і батьківщину.

Герой України Сергій Кульчицький на своєму прикладі показав мені та моїм побратимам, що таке бойовий генерал, він першим очолив нас, розуміючи, що в нас не було жодної професійної підтримки, але ми горіли бажанням захищати Україну. Ми поклялися , що доведемо справу до кінця – Україна залишиться єдиною, це справа честі", – сказав український воїн.

Митрополит Епіфаній разом із Марківим і Геращенком оглянули стіну пам'яті, розміщену на зовнішньому мурі Михайлівського собору, і поставили в православному храмі свічки на пам'ять про загиблих захисників України.

Геращенко, Марків, Епіфаній mvs.gov.ua

Військовий відвідав церкву mvs.gov.ua

Марків вшанував пам'ять загиблих воїнів mvs.gov.ua

Про те, як боєць потрапив із Майдану на Донбас і за що його судили в Італії, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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