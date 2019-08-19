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Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор: неймовірні кадри

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У місті Гдиня (Польща), на авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019”, демонстраційний виступ українського льотчика, підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 визнали найкращим пілотажем.

Про це написала пресслужба повітряного командування "Центр" на своїй сторінці у Facebook. У мережі розмістили відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У понеділок, 19 серпня, українські екіпажі Су-27, Су-24 та Іл-76МД, які брали участь в авіаційному показі, повинні повернутися до України.

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Пресслужба зазначила, що бомбардувальник типу Су-24 вперше брав участь у міжнародному авіаційному показі.

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Під час статичного показу відвідувачі оглянули літаки Су-27, Су-24 та Іл-76МД, фотографувалися і спілкувалися з льотними екіпажами.

"Дякували за незабутній і неперевершений виступ підполковника Юрія Булавки. Європейська публіка залишилася в захваті від сольного показу українського пілота, натренованості й високого рівня підготовки всіх екіпажів!" – наголосили в повідомленні.

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27

Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ визнали найкращим пілотажем

Виступ визнали найкращим пілотажем

Facebook/Повітряне командування Центр

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща)

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща)

Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор

Facebook/Повітряне командування Центр

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27

Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ визнали найкращим пілотажем

Виступ визнали найкращим пілотажем

Facebook/Повітряне командування Центр

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща)

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща)

Facebook/Повітряне командування Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, льотчики 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ тріумфально виступили на британському авіашоу Riat-2019.

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Місце
Україна
Тег
літак
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А чё на москальском истребителе? Ганьба и зрада
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Один и тот же истребитель с одним и тем же лётчиком гоняют по разным авиашоу и "удивляют". Су-27, Су-24, Ил-76... Спасибо украинцам за рекламу советских самолётов!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Интересные люди. С минуты на минуту путен нападет, а они истребитель в Польшу отправили... А если оставшийся дома самолёт сломается, а тут война. Что делать будут?
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