Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор: неймовірні кадри

У місті Гдиня (Польща), на авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019”, демонстраційний виступ українського льотчика, підполковника Юрія Булавки на бойовому винищувачі Су-27 визнали найкращим пілотажем.

Про це написала пресслужба повітряного командування "Центр" на своїй сторінці у Facebook. У мережі розмістили відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У понеділок, 19 серпня, українські екіпажі Су-27, Су-24 та Іл-76МД, які брали участь в авіаційному показі, повинні повернутися до України.

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Пресслужба зазначила, що бомбардувальник типу Су-24 вперше брав участь у міжнародному авіаційному показі.

Під час статичного показу відвідувачі оглянули літаки Су-27, Су-24 та Іл-76МД, фотографувалися і спілкувалися з льотними екіпажами.

"Дякували за незабутній і неперевершений виступ підполковника Юрія Булавки. Європейська публіка залишилася в захваті від сольного показу українського пілота, натренованості й високого рівня підготовки всіх екіпажів!" – наголосили в повідомленні.

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27 Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ визнали найкращим пілотажем Facebook/Повітряне командування Центр

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща) Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ українського льотчика на авіашоу в Польщі викликав фурор Facebook/Повітряне командування Центр

Його виконав льотчик, підполковник Юрій Булавка на бойовому винищувачі Су-27 Facebook/Повітряне командування Центр

Виступ визнали найкращим пілотажем Facebook/Повітряне командування Центр

Авіашоу “Gdynia Aerobaltik 2019” відбулося у місті Гдиня (Польща) Facebook/Повітряне командування Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, льотчики 831-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ тріумфально виступили на британському авіашоу Riat-2019.

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