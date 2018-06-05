Виступ "кривавого спецназу" в Енергодарі: в Нацгвардії зробили несподівану заяву

Військові Національної гвардії України не брали участі в дитячому святі 1 червня в Енергодарі Запорізької області, на якому була продемонстрована імітація перерізання горла.

Про це повідомляє прес-служба міськради Енергодара з посиланням на керівництво військової частини НГУ.

Відзначається, що ці виступи "викликали резонанс серед громадськості і розлетілися по всіх національних ЗМІ".

4 червня на апаратній нараді міський голова Енергодара Павлом Музикою було розпочато розслідування за даним фактом.

"Керівництво однієї з військових частин Національної гвардії України стверджує, що їх військові не були задіяні і не брали участі в даному заході", - передає прес-служба міськради.

Також підкреслюється, що найближчим часом особи, "які видавали себе за бійців Національної Гвардії", будуть встановлені і їх діям буде дана відповідна оцінка.

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