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27 вересня • оновлено в 19:58
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Вистрибнув з 18-го поверху: у Польщі самогубець жорстко скалічив українця

12.2т Читати матеріал російською

У Варшаві (Польща) 26-річний чоловік вистрибнув із хмарочоса і розбився на смерть, жорстко травмувавши при цьому 18-річного українця.

Як передає Onet.pl, самогубець викинувся з 18-го поверху і впав на лавку, де сидів громадянин України.

Хлопець втратив свідомість, його госпіталізували з важкою травмою голови. Уточнюється, що НП трапилася в неділю, 22 вересня.

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Постраждалим виявився уродженець Херсона і студент другого курсу Академії Vistula, передає "Укрінформ" з посиланням на консульський відділ посольства України в польській столиці.

Місце НП

Місце НП

Гугл-мапи

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Польщі по-звірячому побили українського студента. П'ятеро поляків вибили хлопцеві зуби і кинули закривавленого на тротуарі.

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Місце
Польща Варшава
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Livesey David
Livesey David
Смерть вырвала с польских грядок передовика такого-то. ))
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Livesey David
Livesey David
Livesey David, Такой должен быть заголовок у этой статьи. ))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
любят поляки укропитеков )))
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Cachko Elena
Cachko Elena
У меня такое впечатление,что в Польше одни украинцы.Какое событие не произойдет - везде замешаны украинцы.Ужас просто...
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