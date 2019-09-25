Вистрибнув з 18-го поверху: у Польщі самогубець жорстко скалічив українця

У Варшаві (Польща) 26-річний чоловік вистрибнув із хмарочоса і розбився на смерть, жорстко травмувавши при цьому 18-річного українця.

Як передає Onet.pl, самогубець викинувся з 18-го поверху і впав на лавку, де сидів громадянин України.

Хлопець втратив свідомість, його госпіталізували з важкою травмою голови. Уточнюється, що НП трапилася в неділю, 22 вересня.

Постраждалим виявився уродженець Херсона і студент другого курсу Академії Vistula, передає "Укрінформ" з посиланням на консульський відділ посольства України в польській столиці.

Місце НП Гугл-мапи

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в Польщі по-звірячому побили українського студента. П'ятеро поляків вибили хлопцеві зуби і кинули закривавленого на тротуарі.

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