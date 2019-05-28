Убив дружину і застрелився: подробиці трагедії з сім'єю меценатів на Прикарпатті

Відомий меценат і адвокат з міста Коломия в Івано-Франківській області Михайло Петрів, ймовірно, застрелив дружину, влаштував пожежу і потім наклав на себе руки. Перша версія про вбивство подружжя і підпал будинку з метою приховування слідів злочину, опублікована у місцевих ЗМІ, поки не знаходить підтвердження. Подробиці — у матеріалі OBOZREVATEL.

Були проблеми зі здоров'ям?

Михайло Петрів

Як з'ясував OBOZREVATEL, першим помітив вогонь і викликав пожежників сусід загиблого, який жив у будинку навпроти. За його словами, він разом із товаришем вийшов на балкон і побачив дим, який ішов із горища.

Сусіди вважають, що найбільш імовірною версією події є самогубство. На їхню думку, спочатку Петрів застрелив дружину, підпалив будинок і потім наклав на себе руки. Чому він це зробив, ніхто сказати не може.

Всі одноголосно стверджують, що ніяких подій, які могли спонукати чоловіка розпрощатися з життям, у родині загиблого не траплялися. Останні дні перед смертю і меценат, і його дружина виглядали як завжди життєрадісно. Єдиною причиною, як кажуть сусіди, могли бути проблеми зі здоров'ям. Однак що це за проблеми — ніхто не уточнює.

Будинок Михайла Петріва dzerkalo.media

Основна версія поліції

У поліції також вважають самогубство основною версією. Керівник Коломийського міськрайонного відділу поліції Остап Білейчук розповів OBOZREVATEL, що за фактом відкрите кримінальне провадження за двома статтями — вбивство і незаконне зберігання зброї. У будинку було виявлено два трупи — чоловіка із вогнепальним пораненням у районі грудної клітки і жінки з пораненням у живіт. Крім цього, були знайдені незареєстрований обріз від рушниці, пістолет, а також патрони до них.

Серед головних версій, які розробляє поліція — це вбивство і самогубство. За словами Остапа Білейчука, конкретно можна буде щось сказати після проведення всіх експертиз. Однак є кілька фактів, які так чи інакше підтверджують саме версію самогубства.

Будинок Михайла Петріва dzerkalo.media

Про це, зокрема, свідчить те, що всі двері і вікна квартири Михайла Петріва були зачинені зсередини. Слідів зовнішнього проникнення виявлено не було. Пожежники, які приїхали на місце події, змушені були виламувати металеві ґрати на вікні. Крім цього, на місці залишалися всі цінності, як матеріальні, так і грошові, нічого з хати не зникло.

Також поліція, використовуючи службового собаку, не виявила слідів нікого іншого крім Михайла Петріва і дружини, а розташування тіл відповідає саме версії самогубства.

Ще один вагомий факт — слідство виявило передсмертну записку. У ній автор просить вибачення у рідних і друзів і прощається. Також там є розпорядження щодо майна, яке залишилося.

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Судячи з усього, події могли розвиватися так: о 18.20 Михайло Петрів приїхав додому. Між ним і дружиною, як зазначають у поліції, виник конфлікт. Тоді чоловік вистрілив у дружину, після чого підпалив будинок і застрелився сам. Але чи так було насправді, однозначно зможе сказати лише слідство.

Михайло Петрів — відомий коломийський адвокат і громадський діяч. Крім професійної діяльності, він активно займався меценатством і громадською роботою. Зокрема Петрів був засновником культурологічного проекту "Коломия наше місто" і одним із засновників краєзнавчої серії "Коломийська бібліотека". Обидва проекти були присвячені історії та культурі Коломиї та району.

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