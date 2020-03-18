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18 березня • оновлено в 14:19
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/ Суспільство

Євгенія Іванова
Євгенія Іванова
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Виставляють блокпости і забороняють виїздити. Через коронавірус у Чернівецькій області закрили три села

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Три села в Хотинському районі закрили на обсервацію. Причина – коронавірус, який привезла з Італії місцева мешканка. Йдеться про населені пункти Колінківці, Грозинці і Бочківці.

"Наші села повністю ізолюють, попередили, що зараз виставляють блокопости. В'їзд і виїзд буде повністю припинено. Вже кажуть, що голова одного з наших сіл, з яким контактувала жінка, лежить вдома з температурою. Також госпіталізували її онуків, їм зроблять тест на коронавірус", – уточнила сільська мешканка.

Вона додає, що масок в аптеках немає, як і раніше. А місцева влада перейшла на віддалений прийом відвідувачів – спілкуються з жителями по телефону. У магазинах є всі продукти, а літнім і самотнім чиновники допомагатимуть – організують доставку необхідного.

Пікет під Чернівецькій ОДА. Серед учасників була жінка, яка привезла коронавірус з Італії

Пікет під Чернівецькій ОДА. Серед учасників була жінка, яка привезла коронавірус з Італії

acc.cv.ua

"За останні дні повернулося багато людей з-за кордону, які були в Європі на заробітках. Добре, що зараз погода хороша, багато хто вже працює на своїх городах, тому менше спілкуються і ходять по вулицях", – уточнила жителька села Ірина.

Нагадаємо, як писав OBOZREVATEL, про один з випадків захворювання на коронавірус у Хотинському районі нам розповіли місцеві жителі. Кажуть, що його привезла жінка, яка три роки пропрацювала в Італії. Через об'єднання сіл у громади місцеві жителі проводять акції протесту, активною учасницею яких є саме ця жінка.

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Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Місце
Україна Чернівці
Теги
вірус трудовая миграция карантин
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Цену установили сколько стоит проехать блок-пост, который закрыт? Такими темпами блрк-посты начнут ставить в сёлах и городах между домами.
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