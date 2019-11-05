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5 листопада • оновлено в 20:42
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"Виставили караул із фаш*стів!" РосЗМІ прокололися з черговим фейком про Україну

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Російські ЗМІ влаштували істерію через святкування, присвячене 76-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, на якому нібито виставили караул із "фашистів".

"У селі Ворзель у Київській області в караул біля пам'ятника Червоної армії поставили молодих людей у формі німецького вермахту", – написала "Комсомольская правда".

За нею інформацію підхопили і інші видання пропагандистів. За даними росЗМІ, організатори спробували виправдатися. Вони заявили, що люди в фашистській формі, яких поставили біля братської могили, є реконструкторами.

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"Виставили караул із фаш*стів!" РосЗМІ прокололися з черговим фейком про Україну

Скріншот

"Виставили караул із фаш*стів!" РосЗМІ прокололися з черговим фейком про Україну

Скріншот

Фото, що стало причиною фейк

Фото, що стало причиною фейк

Facebook Тетяни Мелещенко

Насправді, в Ворзелі відбувся сьомий Фестиваль реконструкторів військових подій часів Другої світової війни, на який з'їхалися понад 100 учасників із Києва та області, Одеси, Житомира, Миколаївської, Херсонської областей.

"Есесівці" і "червоноармійці" заступили на варту біля пам'ятника в українському селі. 3 листопада біля монументів загиблим відбулася масштабна реконструкція звільнення Ворзеля. Привезли військову техніку та інші атрибути для реконструкції ", – спростувало фейкову новину "Радио Комсомольськая правда".

РосЗМІ прокололися з черговим фейком про Україну

РосЗМІ прокололися з черговим фейком про Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час слухань в Європейському суді з прав людини щодо ситуації в окупованому Криму Росія оскандалилася черговим фейком про Україну. Представники країни-агресора заявили, що на момент анексії півострова Україна нібито керувалася "фашистськими" силами і Заходом.

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Теми
російська пропаганда Фейки російських ЗМІ
Місце
Росія
Теги
Новини Росії пропаганда
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Совсем я запутался в этой украинской истории.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Эсесовцы вместе с красноармейцами освобождали Ворзель? От кого???
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Знаете маленьких, таких, собачек, бздюхи, меньше котёнка ? Так они, лают на всё, что шевелется. Лают до икоты, до хрипа .YEбанутые, короче говоря. Рос СМИ такие же, не обращайте внимания...
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