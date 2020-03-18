Головна Новини
18 березня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Вистачить на 1600 осіб: Україна отримала нові тести на COVID-19

1.8т
Читати матеріал російською

ВООЗ передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Набору повинно вистачити для діагностування понад 1,6 тис. осіб.

Його розраховано на 5 тис. реакцій. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"ВООЗ передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19", – йдеться у дописі.

Україна отримала нові тести на COVID-19

Україна отримала нові тести на COVID-19

Центр громадського здоров'я України

А пресслужба ВООЗ в Україні відзначила, що перший набір був розрахований на 3 тис. реакцій.

"ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", – підкреслили у пресслужбі.

Україна отримала нові тести на COVID-19

Україна отримала нові тести на COVID-19

Центр громадського здоров'я України

Україна отримала нові тести на COVID-19

Україна отримала нові тести на COVID-19

Центр громадського здоров'я України

Як повідомлявOBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
6
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Хватит на депутатов Рады и членов их семей!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги