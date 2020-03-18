Вистачить на 1600 осіб: Україна отримала нові тести на COVID-19

ВООЗ передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Набору повинно вистачити для діагностування понад 1,6 тис. осіб.
Його розраховано на 5 тис. реакцій. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"ВООЗ передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19", – йдеться у дописі.
Україна отримала нові тести на COVID-19
Центр громадського здоров'я України
А пресслужба ВООЗ в Україні відзначила, що перший набір був розрахований на 3 тис. реакцій.
"ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", – підкреслили у пресслужбі.
Україна отримала нові тести на COVID-19
Центр громадського здоров'я України
Україна отримала нові тести на COVID-19
Центр громадського здоров'я України
Як повідомлявOBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях.
В усій країні загалом ввели карантин через поширення COVID-2019 у світі.
Пізніше в Україні 12 березня офіційно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію виявили у пенсіонерки з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
У Радомишлі Житомирської області від коронавірусу померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі.
А 16 березня з'явилася інформація про те, що іще у двох українців у Чернівецькій області діагностували зараження новим коронавірусом COVID-19.
Того ж дня у Києві були зафіксовані два перші випадки коронавирусної інфекції.
В Україні 17 березня кількість заражених коронавірусом громадян зросла до 14 осіб, двоє з них – померли.
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