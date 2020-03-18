Вистачить на 1600 осіб: Україна отримала нові тести на COVID-19

ВООЗ передала Україні другий набір реагентів для тестування на коронавірус COVID-19. Набору повинно вистачити для діагностування понад 1,6 тис. осіб.

Його розраховано на 5 тис. реакцій. Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"ВООЗ передала другий набір реагентів до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України для діагностування зразків на COVID-19", – йдеться у дописі.

Україна отримала нові тести на COVID-19 Центр громадського здоров'я України

А пресслужба ВООЗ в Україні відзначила, що перший набір був розрахований на 3 тис. реакцій.

"ВООЗ покращує можливості України проводити тестування на COVID-19, бо саме вчасна діагностика є найефективнішим інструментом, щоб розірвати ланцюг передачі: запобігти випадкам інфікування та врятувати життя", – підкреслили у пресслужбі.

Україна отримала нові тести на COVID-19 Центр громадського здоров'я України

Україна отримала нові тести на COVID-19 Центр громадського здоров'я України

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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