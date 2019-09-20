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20 вересня • оновлено в 23:36
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"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк, який 20 вересня заснув на засіданні Верховної Ради і потрапив у кадр, пожартував у мережі через конфуз.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook.

"Щось сну немає", – написав Беленюк, супроводивши напис усміхненими смайликами.

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Беленюк розсмішив реакцією на сон у Раді

Беленюк розсмішив реакцією на сон у Раді

Facebook Жана Беленюк

"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді

Скріншот

Користувачі бурхливо відреагували на реакцію спортсмена-нардепа.

"Треба додому таке ж крісло, як в Раді", "Дитячий час ще для сну", "Виспався?", "Збив собі режим", "Все в роботі аки бджола", "Перекимарив?", "Працюю-працюю, чую будять", "Законопроєкт якийсь почитайте. Очі і злипнуться , – зіронізували в коментарях.

"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді
"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді
"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко також приліг відпочити на засіданні Верховної Ради.

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Особа
Жан Беленюк
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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