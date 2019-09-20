"Виспався?" "Слуга народу" розсмішив українців реакцією на конфуз у Раді

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Жан Беленюк, який 20 вересня заснув на засіданні Верховної Ради і потрапив у кадр, пожартував у мережі через конфуз.

Відповідний пост розмістив він на своїй сторінці в Facebook.

"Щось сну немає", – написав Беленюк, супроводивши напис усміхненими смайликами.

Беленюк розсмішив реакцією на сон у Раді Facebook Жана Беленюк

Скріншот

Користувачі бурхливо відреагували на реакцію спортсмена-нардепа.

"Треба додому таке ж крісло, як в Раді", "Дитячий час ще для сну", "Виспався?", "Збив собі режим", "Все в роботі аки бджола", "Перекимарив?", "Працюю-працюю, чую будять", "Законопроєкт якийсь почитайте. Очі і злипнуться , – зіронізували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат від пропрезидентської партії "Слуга народу" Олексій Устенко також приліг відпочити на засіданні Верховної Ради.

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