Високосний рік несе аномалії та катастрофи? Що кажуть науковці та чому про нього згадав президент Зеленський

Галина Остаповець Суспільство 16:45, 10.07.2020

Президент України Володимир Зеленський цьогорічні труднощі в країні пов'язав зокрема із теорією про високосний рік. Таке висловлювання пролунало 8 липня під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області. Йшлося про пандемію коронавірусу та економічну нестабільність у зв'язку зі зміною керівництва Нацбанку.

Чи справді високосний рік становить загрозу та небезпеку для людей – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Чому люди бояться високосного року

Високосний рік випадає раз на чотири роки. В цей час тривалість календарного року в загальновизнаному григоріанському календарі збільшується на одну добу в лютому. Назва "високосний рік" походить від латинського bis sextus – "другий шостий".

Чимало українців впевнені, що високосний рік має несприятливу енергію. Мовляв, тоді падає врожайність, гине худоба. В такі роки не радять створювати сім'ї, вагітніти, переїздити і взагалі вдаватися до радикальних змін у житті, бо вони обов'язково мають закінчитися невдачею. А чимало користувачів соцмереж відзначають різні світові катаклізми, які траплялися саме у високосний рік.

OBOZREVATEL зібрав невелику хронологію:

– У 1556 році в Китаї трапився руйнівний землетрус, в результаті якого загинуло 830 тисяч осіб. Він вважається найбільш смертоносним за всю історію людства. У 1976-му, теж високосному, ще один землетрус у Китаї забрав життя від 242 до 655 тис. осіб.

– У 1896 році землетрус і спровоковане ним цунамі спіткало Японію. Хвилі сягали висоти під 38 метрів, загинуло 22 тисячі осіб. Відлуння цунамі чути було аж до Гавайських островів.

– У жовтні 1948 року ще один землетрус практично зруйнував туркменську столицю Ашхабад. Його осередок перебував на глибині 18 км, загинуло до 110 тисяч осіб.

– 10 квітня 1912 року затонув найбільший корабель "Титанік".

– У липні 2000 року під Парижем розбився найшвидший цивільний літак Конкорд. З Лондона до Нью-Йорку він долітав лише за три години, тоді як звичайний літак долає цю відстань майже за 7 годин. В авіакатастрофі загинули 113 осіб.

– У 2004 році в Україні почалася Помаранчева революція, мирні протести проти фальсифікації президентських виборів, на яких нібито переміг Віктор Янукович.

– У 2008 році світ охопила глобальна економічна криза, яку вважають найгіршою з часів Великої депресії.

– 2012 рік в Україні став роком укріплення влади тодішнього президента Віктора Януковича, а у Дніпрі трапилася серія терактів. Впродовж 1 години 10 хвилин в місті пролунали чотири вибухи бомб.

– 2016 рік був гучним на терористичні акти. Від рук терористів потерпали здебільшого жителі Європи. Серія терактів тоді трапилася в бельгійській столиці Брюссель, на парковці в міжнародному терміналі стамбульського аеропорту Ататюрка, у французькому місті Ніцца. Відповідальність на себе взяло терористичне угруповання ІДІЛ.

– У 2020 році світ охопила пандемія коронавірусу, природні та стихійні катаклізми.

Однак, чимало інших трагічних подій траплялися і у звичайні роки. Це і початок двох світових воєн у ХХ столітті, і, зрештою, анексія Криму і війна на Донбасі в Україні теж почалися не у високосний.

Українська астрологиня Ефа Форіна катаклізми, катастрофи й аварії у високосні роки пов'язує з вибухом накопиченої енергії навколо Землі у космосі. Мовляв, вона не вміщається у свої рамки, розширюється і підриває все навколо себе.

Земля у космосі
Газета.ру

"Одні з найбільших світових трагедій, як-от загибель Титаніка, пандемії – припадають на високосний рік. Навколо Землі йде певне зрушення планет, викидається енергія, яка, вдираючись у наше земне поле, не вміщається у певні рамки, і, по суті, вибухає. Цей вибух зачіпає ті області земного характеру і нашого соціуму, де тонко. Якщо напруження накопичувалося роками, воно обов'язково вибухне у високосний. Так, у політичному житті можуть бути революції, перевороти, зміни влади. Скасувати катастрофу неможливо, а от мінімізувати її наслідки реально", – пояснила вона у коментарі OBOZREVATEL.

Що про високосний рік кажуть науковці

Частина опитаних OBOZREVATEL українських науковців-соціологів та істориків відмовились коментувати теорію про високосний рік, назвавши її "повною дурнею". А президенту, за їхніми словами, списувати негаразди на неї не личить.

"Це класичні забобони, які є в усіх людей. Понеділок, 13-те, і високосний рік один із них. Чому люди його так бояться, я, чесно кажучи, не знаю. Є якісь пояснення в народному світосприйнятті, які із реальністю не мають нічого спільного, окрім того, що в них вірять. У соціології є така формула Томаса: у що люди вірять – те стає фактом. Президенту не варто робити подібних заяв (мається на увазі, що цьогорічні негаразди в Україні пов'язані зокрема із високосним роком. – Ред.), бо це породжує фаталізм. Мовляв, а що ми можемо зробити? Високосний рік. Освічена людина має казати, що рік поганий тому, що ми щось неправильно робили", – пояснив український соціолог Євген Головаха.

Теорію про високосний рік спростовують також синоптики, психологи та церква. Мовляв, усі проблеми у людей починаються від них самих. Зокрема, природні стихії виникають через їхнє вторгнення в природу та її забруднення, а епідеміологи додають, що пандемія коронавірусу теж була спровокована людьми через те, що вони почали займати природні ореоли, де живе величезна кількість найрізноманітніших вірусів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Украина должна окружить себя базами НАТО по всему периметру

Нардепка показала добові зарплати іноземців із наглядової ради УЗ: від 50 до 150 тисяч

Зеленський переїхав жити на держдачу і поскаржився на високосний рік: українці відреагували

Військові пояснили вичерпування калюж перед приїздом Зеленського

На Донбасі загинув 29-річний воїн ЗСУ: фото та ім'я Героя