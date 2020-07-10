Високосний рік несе аномалії та катастрофи? Що кажуть науковці та чому про нього згадав президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський цьогорічні труднощі в країні пов'язав зокрема із теорією про високосний рік. Таке висловлювання пролунало 8 липня під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області. Йшлося про пандемію коронавірусу та економічну нестабільність у зв'язку зі зміною керівництва Нацбанку.

Чи справді високосний рік становить загрозу та небезпеку для людей – читайте у матеріалі OBOZREVATEL

Чому люди бояться високосного року

Високосний рік випадає раз на чотири роки. В цей час тривалість календарного року в загальновизнаному григоріанському календарі збільшується на одну добу в лютому. Назва "високосний рік" походить від латинського bis sextus – "другий шостий".

Чимало українців впевнені, що високосний рік має несприятливу енергію. Мовляв, тоді падає врожайність, гине худоба. В такі роки не радять створювати сім'ї, вагітніти, переїздити і взагалі вдаватися до радикальних змін у житті, бо вони обов'язково мають закінчитися невдачею. А чимало користувачів соцмереж відзначають різні світові катаклізми, які траплялися саме у високосний рік.

OBOZREVATEL зібрав невелику хронологію:

– У 1556 році в Китаї трапився руйнівний землетрус, в результаті якого загинуло 830 тисяч осіб. Він вважається найбільш смертоносним за всю історію людства. У 1976-му, теж високосному, ще один землетрус у Китаї забрав життя від 242 до 655 тис. осіб.

– У 1896 році землетрус і спровоковане ним цунамі спіткало Японію. Хвилі сягали висоти під 38 метрів, загинуло 22 тисячі осіб. Відлуння цунамі чути було аж до Гавайських островів.

– У жовтні 1948 року ще один землетрус практично зруйнував туркменську столицю Ашхабад. Його осередок перебував на глибині 18 км, загинуло до 110 тисяч осіб.

– 10 квітня 1912 року затонув найбільший корабель "Титанік".

– У липні 2000 року під Парижем розбився найшвидший цивільний літак Конкорд. З Лондона до Нью-Йорку він долітав лише за три години, тоді як звичайний літак долає цю відстань майже за 7 годин. В авіакатастрофі загинули 113 осіб.

– У 2004 році в Україні почалася Помаранчева революція, мирні протести проти фальсифікації президентських виборів, на яких нібито переміг Віктор Янукович.

– У 2008 році світ охопила глобальна економічна криза, яку вважають найгіршою з часів Великої депресії.

– 2012 рік в Україні став роком укріплення влади тодішнього президента Віктора Януковича, а у Дніпрі трапилася серія терактів. Впродовж 1 години 10 хвилин в місті пролунали чотири вибухи бомб.

– 2016 рік був гучним на терористичні акти. Від рук терористів потерпали здебільшого жителі Європи. Серія терактів тоді трапилася в бельгійській столиці Брюссель, на парковці в міжнародному терміналі стамбульського аеропорту Ататюрка, у французькому місті Ніцца. Відповідальність на себе взяло терористичне угруповання ІДІЛ.

– У 2020 році світ охопила пандемія коронавірусу, природні та стихійні катаклізми.

Однак, чимало інших трагічних подій траплялися і у звичайні роки. Це і початок двох світових воєн у ХХ столітті, і, зрештою, анексія Криму і війна на Донбасі в Україні теж почалися не у високосний.

Українська астрологиня Ефа Форіна катаклізми, катастрофи й аварії у високосні роки пов'язує з вибухом накопиченої енергії навколо Землі у космосі. Мовляв, вона не вміщається у свої рамки, розширюється і підриває все навколо себе.

Земля у космосі Газета.ру

"Одні з найбільших світових трагедій, як-от загибель Титаніка, пандемії – припадають на високосний рік. Навколо Землі йде певне зрушення планет, викидається енергія, яка, вдираючись у наше земне поле, не вміщається у певні рамки, і, по суті, вибухає. Цей вибух зачіпає ті області земного характеру і нашого соціуму, де тонко. Якщо напруження накопичувалося роками, воно обов'язково вибухне у високосний. Так, у політичному житті можуть бути революції, перевороти, зміни влади. Скасувати катастрофу неможливо, а от мінімізувати її наслідки реально", – пояснила вона у коментарі OBOZREVATEL.

Що про високосний рік кажуть науковці

Частина опитаних OBOZREVATEL українських науковців-соціологів та істориків відмовились коментувати теорію про високосний рік, назвавши її "повною дурнею". А президенту, за їхніми словами, списувати негаразди на неї не личить.

"Це класичні забобони, які є в усіх людей. Понеділок, 13-те, і високосний рік один із них. Чому люди його так бояться, я, чесно кажучи, не знаю. Є якісь пояснення в народному світосприйнятті, які із реальністю не мають нічого спільного, окрім того, що в них вірять. У соціології є така формула Томаса: у що люди вірять – те стає фактом. Президенту не варто робити подібних заяв (мається на увазі, що цьогорічні негаразди в Україні пов'язані зокрема із високосним роком. – Ред.), бо це породжує фаталізм. Мовляв, а що ми можемо зробити? Високосний рік. Освічена людина має казати, що рік поганий тому, що ми щось неправильно робили", – пояснив український соціолог Євген Головаха.

Теорію про високосний рік спростовують також синоптики, психологи та церква. Мовляв, усі проблеми у людей починаються від них самих. Зокрема, природні стихії виникають через їхнє вторгнення в природу та її забруднення, а епідеміологи додають, що пандемія коронавірусу теж була спровокована людьми через те, що вони почали займати природні ореоли, де живе величезна кількість найрізноманітніших вірусів.