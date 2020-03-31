Заступника командувача ВМС викрили в передачі даних спецслужбам Росії: в СБУ розповіли деталі

Співробітники Служби безпеки України викрили заступника командувача ВМС ЗСУ на передачі секретної інформації співробітникам спецслужб Російської Федерації.

Як повідомляє прес-служба відомства, військова контррозвідка СБУ попередила вчинення високопосадовцем Збройних Сил особливо тяжкого злочину, які б мали негативні наслідки для національної безпеки.

Оперативники спецслужби виявили, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Серед яких, зокрема, зрадники, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога.

СБУ "Главред"

Ще у березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, пропонували йому перейти на службу до Збройних Сил РФ, але офіцер відмовився, і після переходу на материкову Україну був призначений на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ.

Як повідомляє СБУ, військовослужбовець, маючи доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони, продовжував спілкуватися зі зрадниками України по телефону, та при особистих зустрічах у Криму, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних.

"Під час цих контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України", – пише прес-служба СБУ.

Наразі приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, СБУ викрила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус. Заблоковані більше тисячі сторінок у соцмережах, які діяли, зокрема, і за завданням Росії.

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